منخفض "المونسون".. ما حالة الطقس في عمان؟

أعلن مشروع ”رصدة“ المختص بأرشفة الحالات الجوية في سلطنة عمان عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، عن اختيار ”تسمية داخلية“، للحالة الجوية التي تؤثر على السلطنة حاليا.

وأكد رصدة أنه بالتعاون مع هواة الطقس، وبعد استيفاء شروط التسميات، تم اعتماد اسم ”منخفض المونسون“ للحالة الصيفية ذات الرمز (لو١ /٢٢)، والتي بدأ تأثيرها على أجواء السلطنة.

وقال حساب المشروع إن التسمية تم إطلاقها لأغراض التوثيق الخاصة به.

وما لبث أن لاقى الاسم رواجا بين مواطنين في مواقع التواصل، إذ بدأ عمانيون نشر العديد من المقاطع للحالة الجوية تحت هاشتاغ #منخفض_المونسون في ”تويتر“.

واعتمد مصطلح ”المونسون“ من أصل الكلمة العربية ”موسم“ وسمي باللاتينية ”مونسون“، حيث استخدمت كلمة ”موسم“ لأول مرة لوصف الرياح التي تهب على بحر العرب، والتي كانت تهب من جهة الشمال الشرقي عادة بين شهري أبريل/ نيسان وأكتوبر/ تشرين الأول.

وتهب الرياح من الجنوب الغربي باتجاه الشمال الشرقي، ويعتبر شهر يوليو/ تموز الأكثر نشاطا لتلك الرياح.

وكانت ”الأرصاد العمانية“ أعلنت عن وجود غطاء سحابي من السحب المتوسطة والعالية على معظم المحافظات مع هطول أمطار متفرقة، ووجود خلية رعدية بالقرب من سواحل محافظة جنوب الشرقية من المتوقع تأثيرها على ولايات المحافظة خلال الساعات القادمة بأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.