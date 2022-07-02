إيران.. 5 قتلى في زلزال هرمزغان جنوب البلاد

أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، السبت، عن استكمال عمليات البحث والإنقاذ عن ضحايا الزلزال الذي ضرب فجر السبت محافظة هرمزغان جنوب البلاد بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر.

وقال خالدي في تصريح للتلفزيون الإيراني، إنه ”بعد استكمال عمليات البحث والإنقاذ، تسبب زلزال محافظة هرمزغان بمقتل خمسة أشخاص، وإصابة 44 شخصاً بجروح، وانتهت عملية البحث والإنقاذ، وبدأت الجهات المختصة بعمليات الإيواء الطارئ للمواطنين، ونقوم بتوزيع الخيام ومواد الإغاثة“.

وقال محافظ مدينة هرمزغان، مهدي دوستي للصحفيين صباح السبت، إنه ”نظراً لتعرض المحافظة فجر اليوم لعدد من الهزات الارتدادية، سيتم افتتاح مخيمات طوارئ في مدينة بندر عباس وغيرها من المناطق المتضررة من الزلزال، وسيتم افتتاح هذه المخيمات بمساعدة الهلال الأحمر والإعلان عن مواقعها قريبًا“.

مردم زیر آوار و خبری از امدادرسانی نیست!

اکثر خانه‌ها در روستای #کنخ تخریب شده است، همچنین سایه خش از توابع #بندرلنگه بخش مهران خانه ریزش کرده و مردم زیر آور هستند و تاکنون دست کم بیش پنج نفر کشته شده‌اند. خبری از امدادرسانی دولتی نیست! pic.twitter.com/RBryPhZjS0 — AVATODAY آواتودی فارسی (@avatoday_news) July 1, 2022

وطالب المحافظ، الأهالي، بتجنب السفر للمناطق المتضررة من الزلزال مع الحفاظ على هدوئهم، مبيناً أن ”المدن الكبرى لم تتعرض لأضرار جسيمة، لكن القرى تعرضت لأضرار بالغة، فيما تقوم الفرق المعنية بتوصيل الكهرباء إلى 53 قرية كانت تقع في المناطق البؤرية للزلزال“، مؤكدا أن ”الطرق على طول الطريق من بندر عباس إلى بندر لنجه قد تضرر أيضًا، كما رأينا تسويات وتشققات في الجسور“.

وأغلقت جميع مكاتب ومؤسسات محافظة هرمزغان السبت، وأعلنت مقرات الأزمات في المحافظة عن إرسال فرق التقييم والإغاثة.

ووقع الزلزال الأول في الساعة 2:00 صباحًا بالتوقيت المحلي في منطقة مهران بين بندر خمير وبندر لنجه، لكن شدته كانت قوية لدرجة أنه شعر بها في بندر عباس وبعد ساعة، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بوقوع زلزال أكبر بلغت قوته 6.3 درجة في الساعة 3 فجرا في نفس المنطقة.

🎥 اولین تصاویر از روستای سایه‌خوش، کانون اصلی زمین‌لرزه‌های هرمزگان#زلزله pic.twitter.com/NdRYE69kQw — Hamed bf (@Hamedbf3) July 2, 2022

في السياق، طالب وزير الصحة بهرام عين اللهي، الجهات الطبية بالاستعداد لاستقبال الجرحى والمتضررين من الزلزال.