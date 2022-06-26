طبيعة خلابة ومشاهد ساحرة.. على أعتاب الصيف يبدأ خريف ظفار

تتجه أنظار هواة ومحترفي التصوير في سلطنة عُمان، في مثل هذا الوقت من السنة، إلى محافظة ظفار التاريخية جنوب السلطنة، مع انطلاق موسم الخريف في هذه المنطقة التي تتميز بطبيعتها الساحرة، وتعد وجهة سياحية للكثير من داخل السلطنة وخارجها.

ويمتد موسم الخريف في ظفار 3 أشهر، تبدأ في الأيام العشرة الأخيرة من حزيران/ يونيو، حتى أواخر أيلول/ سبتمبر من كل عام، حيث تتميز المحافظة خلال هذه الفترة بمناخها المعتدل لتأثرها بالرياح الموسمية الغربية القادمة من المحيط الهندي، ويصحبها سقوط أمطار خفيفة وانتشار الرذاذ والضباب.

ومع بدء موسم الخريف لهذا العام في المحافظة التي بدأ الخضار يكسو جبالها وسهولها بفضل الأمطار، وثقت كاميرات تصوير العُمانيين المناظر الخلابة للوديان والبحيرات والجبال والمسطحات الخضراء التي يحفها الضباب الكثيف الذي يضفي أجواءً معتدلة على هذه المنطقة.

ويسارع المصورون لالتقاط أجمل الصور وتوثيقها ونشرها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، للتباهي بها وبطبيعة بلادهم التي تجذب السياح سنويًا للاستجمام والراحة، وقضاء وقت بين أحضان الطبيعة بعيدًا عن صخب المدن والعمل.

وتتناقل الحسابات الإلكترونية هذه الصور المأخوذة من مناطق مختلفة في ولايات محافظة ظفار، ومن بينها صور وثقها محمد السيفي للمسطحات الخضراء والجبال الشاهقة والضباب المخيِم عليها بشكل ساحر من نيابة طوي أعتير (جرثنوت) في ولاية مرباط في ظفار.

مشاهد حديثة 😍 لنيابة طوي أعتير (جرثنوت) أول من لبس الرداء الأخضر هذا الموسم #خريف_ظفار_2022 من تصوير محمد السيفي @ansan_81 pic.twitter.com/knYxkB7G5h — طـقـس عُـمـان 🌦 (@WeatherOman) June 26, 2022

كما اختار عصام الشنفري، المنطقة ذاتها لتسليط الكاميرا على الشوارع المبللة، والتي يحفها الخضار من الجانبين وتسقفها السحب المحملة بالأمطار.

#خريف_صلالة_2022

منطقة جرثنوت بطوي اعتير

ولاية مرباط

السبت ٢٠٢٢/٦/٢٥م pic.twitter.com/qbbZlaMfoN — هام السحب (@asam563) June 25, 2022

ونقل الشنفري وجهته إلى منطقة أخرى في ظفار، وهي ولاية طاقة، حيث التقط صورًا من سهول وبحيرات وادي دربات المذهل الذي يشبه الحديقة الطبيعية لما يضمه من شلالات، وبحيرات، وجبال خضراء، وكهوف، وحيوانات برية، وأنواع مختلفة من الطيور.

ويعد هذا الوادي واحدًا من أجمل الوديان في ظفار والسلطنة، ويقصده كثير من السياح، حيث تتوافر فيه قوارب سياحية للاستمتاع والتنقل بها في البحيرة الرئيسة للوادي، فضلًا عن ألعاب خاصة بالأطفال الذين يرافقون ذويهم لقضاء إجازاتهم.

وتتعدد الصور الملتقطة من مناطق محافظة ظفار، والتي تكشف عن جمال تضاريسها، والمقومات السياحية التي تمتلكها، حيث تجمع في جنباتها مختلف البيئات الطبيعية، فضلًا عن طقسها المعتدل، كما تعد الآثار والشواهد التاريخية في هذه المنطقة أحد مقومات السياحة.

جمال ساحر أخّاذ 😍

مناظر حديثة التقطت اليوم بمنطقة طوي اعتير بولاية مرباط #خريف_ظفار_2022 من تصوير خميس الشيباني @Alshibani_88 pic.twitter.com/8k4sY3qGti — طـقـس عُـمـان 🌦 (@WeatherOman) June 26, 2022

وتُولي الجهات الرسمية هذه المنطقة اهتمامًا كبيرًا، لاسيما مع موسم الخريف، حيث تبدأ التحضيرات مبكرًا لاستقبال السياح، وتعمل على متابعة استعدادات المنتجعات والفنادق والشقق الفندقية.

كما تحرص وزارة السياحة على الترويج للموسم، واستقطاب وسائل الإعلام لتسليط الضوء على هذه المحافظة، والفعاليات، والأنشطة الثقافية، والفنية، والترفيهية، التي تقام فيها خلال هذا الموسم.

يذكر أن عدد زوار موسم الخريف بلغ في آخر إحصائية نفذها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، في 2019م، نحو 766 ألفًا و772 زائرًا وسائحًا، وذلك بعد توقف مشروع الحصر لمدة عامين بسبب جائحة كورونا.