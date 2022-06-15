زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب جنوب إيران دون أضرار

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر في جنوب إيران، شعر به بعض السكان في بعض دول الخليج العربي مثل الإمارات وقطر والبحرين وبعض المناطق في السعودية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات ”وام“ إن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ ”المركز الوطني للأرصاد“، سجلت اليوم الأربعاء، زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر في جنوب إيران الساعة 10:06 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وقال المركز في بيان له، إن ”الزلزال كان محسوسا في بعض مناطق الدولة وليس له تأثير“.

وأعلنت إيران أنه لم تقع أضرار مباشرة جراء الزلازل.

وتقع إيران على خطوط صدع رئيسة، وتشهد زلزالا واحدا بوميا في المتوسط.

وفي 2003 سوى زلزال بقوة 6.6 درجات مدينة بام التاريخية، وراح ضحيته 26 ألف شخص.

كما ضرب زلزال بقوة 7 درجات غرب إيران في 2017 وقتل ما يزيد على 600 شخص وأصاب أكثر من 9 آلاف آخرين.