مدققون: الاتحاد الأوروبي لم يف بهدفه للإنفاق لمحاربة تغير المناخ

قالت محكمة المدققين الأوروبية، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي لم يف بهدفه لإنفاق 20% من ميزانيته قبل 2020 على محاربة تغير المناخ، وعمد إلى المبالغة في حجم إنفاقه للزعم بأنه أوفى بذلك الهدف.

وتعهد الاتحاد بإنفاق ما لا يقل عن 20% من ميزانيته للفترة من 2014 إلى 2020 على إجراءات للحد من تغير المناخ، ويزعم أنه وصل إلى ذلك الهدف بإنفاق 216 مليار يورو في تلك الفترة.

وقال المدققون إن ”الاتحاد بالغ في حجم إنفاقه للمناخ بما لا يقل عن 72 مليار يورو، وإن الرقم الفعلي من المرجح أنه أقرب إلى 144 مليار يورو.. أو 13 بالمئة من إجمالي الميزانية“.

وفي رد رسمي، تمسكت المفوضية الأوروبية بتقديراتها بأن رقم 20% المستهدف تم الوفاء به، لكنها قبلت بعض توصيات المدققين، ومن بينها توصية باستخدام أدلة علمية لتقييم مساهمة الإنفاق الزراعي في المناخ.

وأضافت قائلة: ”المفوضية لا تشارك محكمة المدققين الأوروبية الرأي بأن التقارير بشأن المناخ غير جديرة بالثقة“.

وحذر المدققون من أن الاتحاد الأوروبي ”لم يصلح ثغرات في منظومته لرصد إنفاق المناخ، وهو ما قد يقوض هدفه الجديد لإنفاق 30 بالمئة من ميزانيته للفترة من 2021 إلى 2027، و37 بالمئة من صندوقه للتعافي من كوفيد-19 على إجراءات المناخ“.

وحذر خبراء البيئة في الأمم المتحدة في تقرير جديد مؤخرا من أن أمام البشرية أقل من ثلاث سنوات لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، المسؤولة الرئيسية عن التغير المناخي، إذا أرادت المحافظة على ”عالم قابل للعيش“.

ورأى الخبراء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أنه ”من المستحيل حصر الاحترار المناخي بـ1,5 درجة مئوية مع الالتزامات العالمية الحالية“. وأضافوا أنه ”حتى لو سجلت ذروة الانبعاثات“ قبل العام 2025 فعلا واتّخذت ”إجراءات فورية“ فإن الاحترار قد يصل إلى درجتين مئويتين.

وأكد رئيس الهيئة هوسونغ لي: ”نحن عند منعطف. القرارات التي تتخذ اليوم قد تضمن مستقبلا قابلا للعيش“.

كما حذر التقرير من أنه ”يجب تقليل استخدام الوقود الأحفوري بشكل كبير بحلول العام 2050؛ من أجل الوصول إلى الهدف الرئيسي لاتفاق باريس للمناخ“، المتمثل في حصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية.

وقال خبراء الأمم المتحدة إنه ”من دون احتجاز الكربون (وهي تقنية غير ناضجة)، يجب أن يتم التخلص من استخدام الفحم تماما وتقليل استخدام النفط والغاز بنسبة 60% و70 % تواليا بحلول العام 2050 مقارنة بمستويات العام 2019“.

وأضافوا: ”يجب أن تنتج الكهرباء في أنحاء العالم من مصادر منخفضة أو منعدمة الكربون“.

إلى ذلك، شدد الخبراء في تقريرهم على أن ”الأسر الـ 10% الأغنى في العالم تصدر حتى 45% من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة المسؤولة عن التغير المناخي في العالم“.

ويعيش ثلثا هذه النسبة في دول متطورة.

وقالت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إن ”الانبعاثات المرتبطة بنمط حياة الطبقات الوسطى والفقيرة في الدول المتطورة أعلى 5 مرات إلى خمسين مرة من تلك المسجلة في صفوف هاتين الطبقتين في الدول النامية“.