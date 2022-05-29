أول إعصار بموسم أعاصير شرق الهادئ يقترب من جنوب المكسيك

يتجه أول إعصار في موسم الأعاصير في منطقة شرق الهادئ صوب ساحل جنوب المكسيك، الأحد، محملًا برياح تصل سرعتها إلى 145 كيلومترًا في الساعة، ومن المتوقع أن يكتسب المزيد من القوة قبل أن يصل لليابسة، يوم غدٍ الإثنين.

وقال المركز الوطني للأعاصير، إنه ”من المتوقع أن يقترب أجاثا من قوة إعصار كبير لدى وصوله لساحل جنوب المكسيك، يوم الإثنين“.

وبحسب المركز، كان الإعصار ”أجاثا“، بحلول الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي في مكسيكو سيتي، اليوم الأحد، على بعد نحو 195 ميلًا إلى الغرب والجنوب الغربي من بويرتو انجل.

وفي الـ6 من شهر أذار/مارس الماضي، لقي 6 أشخاص حتفهم في إعصار اجتاح مدينة وينترست بولاية آيوا الأمريكية، وفق ما ذكرته صحيفة ”دي موين ريجستر“، آنذاك.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين محليين قولهم إن ”الإعصار اجتاح المدينة الواقعة جنوب غرب دي موين عاصمة الولاية في ساعة متأخرة من بعد الظهر مما تسبب بوقوع أضرار جسيمة“.

وتسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء في الولاية، بينما أظهرت صور وفيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مباني دمرتها العاصفة، فيما تناثرت قضبان الحديد الملتوية، والأشجار المقتلعة، وحجارة الطوب، في الشوارع تاركة وراءها واجهات منازل مدمرة.

ولقي العام الماضي، نحو 83 شخصًا -على الأقل- مصرعهم في 5 ولايات أمريكية جراء أعاصير مدمرة اجتاحت وسط وجنوب الولايات المتحدة.

واجتاحت هذه الظاهرة المناخية الاستثنائية 6 ولايات مخلفة دمارًا شاسعًا على مئات الكيلومترات إلا أن مايفيلد في ولاية كنتاكي كانت أكثرها تضرًرا.

وبحسب خبراء الطقس، يتراوح قطر الإعصار المداري ما بين 320 و500 كلم، ويصل في بعض الحالات إلى ألف كلم، ويتدفق الهواء حول مركزه في حركة دوامية بسرعة تزيد على 100 كلم/ساعة لتصل أحيانًا إلى أكثر من 300 كلم/ساعة.

وتسجل أغلب هذه الأعاصير، بين شهري أبريل/نيسان ويوليو/حزيران، ويستخدم مقياس ”فوجيتا“ لقياس سرعة وحجم الدمار والخسائر التي تسببها الأعاصير.

واحتفظت الولايات المتحدة بمركزها الأول كهدف لأكبر عدد من الأعاصير في العالم، وبحسب المختبر الوطني للعواصف التابع للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، فإن حوالي 1200 إعصار تضرب الولايات المتحدة كل عام.