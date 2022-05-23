جزر سليمان.. بدء انفجار بركان تحت الماء تعيش في فوهته أسماك قرش

حذرت وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ من ظاهرة فريدة تتمثل في انفجار بركاني بدأ تحت سطح البحر في جزر سليمان بالمحيط الهادىء.

وأطلقت الوكالة على هذا الحدث اسم ”بركان القرش“، لأن نوعين من أسماك القرش المعروفة يعيشان في فوهة البركان المغمورة، التي بدأت في الانفجار، وفق ما ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يوم الإثنين.

وقالت الصحيفة إن ”صور الأقمار الصناعية للوكالة، التقطت عمودًا من المياه متغيرة اللون تنبعث من بركان كافاتشي في إحدى جزر سليمان جنوب غرب المحيط الهادئ، حيث تعيش أسماك القرش المتحولة في فوهة هذا البركان الحمضي تحت الماء.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي نشرت في 14 أيار/مايو الجاري، عمودًا من المياه متغيرة اللون تنبعث من بركان كافاتشي، يقع على بعد 15 ميلاً جنوب جزيرة فانغونو إحدى جزر سليمان.

ووفق برنامج ”سميثسونيان“ العالمي للبراكين، دخل بركان ”كافاتشي“ في مرحلة الثوران في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

وعرضت بيانات الأقمار الصناعية الجديدة نشاطه على مدى عدة أيام في نيسان/أبريل وأيار/مايو 2022.

وبحسب ”ناسا“، فإن الأبحاث السابقة أظهرت أن ”أعمدة المياه الحمضية شديدة الحرارة تحتوي عادة على مواد جسيمية وشظايا صخرية بركانية وكبريت“.

وأضافت أنه مع ذلك، ”لا ينبغي أن تكون هذه مشكلة لأسماك القرش المقيمة في المنطقة البركانية، لأنها تكيفت للحياة مع الظروف الحارة الحمضية“.

ووجد بحث نشر في العام 2015، نوعين من أسماك القرش يعيشان في فوهة بركان كافاتشي، بما في ذلك قرش المطرقة الصدفي وسمك القرش الحريري.

ووجد الباحثون أيضًا ”سمكا من نوع نهاشية، وقنديل البحر ومجتمعات ميكروبية تتغذى على الكبريت“.

وكتبوا بمقال نشر في 2016، بعنوان ”استكشاف شارك كانو“، أن ”وجود أسماك القرش في المنطقة البركانية، أثار أسئلة جديدة حول بيئة البراكين البحرية النشطة والبيئات القاسية التي يمكن أن توجد فيها الحيوانات البحرية الكبيرة“.

ورأوا أن ”أسماك القرش قد تحورت لتعيش في البيئة الحارة والحمضية“.

وقال برينان فيليبس، مهندس محيطات، في حديث سابق مع مجلة ناشونال جيوغرافيك: ”تعيش هذه الحيوانات الكبيرة في ما يجب أن تفترض أنه مياه أكثر سخونة وأكثر حمضية بكثير، من مياه البحار، ويجعلك ذلك تتساءل عن نوع البيئة القاسية التي تتكيف معها هذه الحيوانات“.

ويعد بركان ”كافاتشي“ أحد أكثر البراكين البحرية نشاطًا في المحيط الهادئ، حيث سجلت التقارير الأولى عن نشاطه في 1939.

وشهد البركان ما لا يقل عن 11 انفجارًا كبيرًا منذ أواخر السبعينيات واثنتين في 1976 و1991 كانت قوية جدًا بحيث أنشأت جزرًا جديدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الجزر كبيرة بما يكفي لمقاومة التآكل وأصبحت مغمورة في النهاية.

ويُقدر حاليًا أن قمة البركان تقع على عمق 65 قدمًا (20 مترًا) تحت مستوى سطح البحر؛ تقع قاعدتها في قاع البحر على عمق 0.75 ميل (1.2 كيلو متر).