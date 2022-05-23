بعد العراق.. عاصفة غبارية تعلّق حركة الملاحة في الكويت

أعلنت السلطات الكويتية، الإثنين، عن وقف مؤقت لحركة الملاحة الجوية؛ بسبب عاصفة غبارية تؤثر على البلاد حاليا، وفق صحيفة القبس المحلية.

وذكرت الصحيفة أن ”الإدارة العامة للطيران المدني أعلنت التوقف المؤقت لحركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي، في تمام الساعة 2:20 ظهرا بالتوقيت المحلي لدولة الكويت؛ بسبب حالة الغبار التي تشهدها البلاد“.

وأفادت الإدارة الكويتية، بأنها ”ستعيد جدولة مواعيد الرحلات في حال تحسن الرؤية وعودة حركة الطيران“.

وكانت العاصفة الترابية وصلت، بعد ظهر الإثنين، إلى المناطق السكنية في الكويت، مثل الشويخ والري والخالدية، بحسب الصحيفة.

وكان رئيس قسم التنبؤات البحرية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية ياسر البلوشي، توقع، أن تتأثر البلاد، الإثنين، بعاصفة ترابية شديدة مع رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة قد تزيد على 60 كيلومترا في الساعة.

وقال البلوشي، إنه ”من المتوقع أن تؤدي العاصفة الترابية إلى انخفاض في الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر، وقد تنعدم على بعض المناطق، وتستمر حدتها حتى مساء الإثنين، مع ارتفاع في الأمواج البحرية إلى أكثر من 7 أقدام“.

وأضاف أن ”التحسن التدريجي في حالة الطقس يبدأ مع بداية نهار يوم الثلاثاء، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفرصة لغبار عالق خفيف على بعض المناطق“.

يأتي ذلك، بالتزامن مع تأثر الجارة العراق بحالة جوية مشابهة، أدّت إلى تعطل حركة الملاحة الجوية، وتعطيل المؤسسات.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تأثرت بلدان عدّة في المنطقة، غير مرة، بعواصف غبارية.

وبدأت عاصفة ترابية، ليل الأحد إلى الإثنين، بالتأثير على العراق على أن تزول تدريجيًا، مساء الإثنين.

واستيقظ سكان العاصمة على طبقات من الغبار تغطّي منازلهم وسياراتهم، فيما كان مستوى الرؤية ضئيل في الشوارع والطرقات التي خلت تقريبًا من المارة، بحسب وكالة ”فرانس برس“.

وأعلن مطار بغداد الدولي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية عن تعليق الرحلات الجوية ليوم الإثنين؛ ”بسبب العواصف الترابية ووصول مدى الرؤية إلى 400 متر“، كما علّقت الحركة الجوية في مطار النجف في جنوب البلاد، ومطار أربيل عاصمة إقليم كردستان في الشمال.

في الأثناء، طلبت رئاسة الوزراء في بيان، مساء الأحد، استباقًا للعاصفة الترابية، ”تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية، عدا الدوائر الصحية والأمنية والخدمية“، الإثنين؛ وذلك ”بسبب سوء الأحوال الجوية، ودخول موجة من العواصف الترابية الشديدة إلى مناطق متفرقة من العراق“.