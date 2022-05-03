باحثون: الكون قد يبدأ بالانكماش وينهي الحياة على الأرض

حذر علماء أمريكيون من أن الكون قد يتوقف عن التوسع قريبًا بشكل ملحوظ، وقد يبدأ بالانكماش ما يمكن أن يشير إلى بداية نهاية الحياة على الأرض.

وحسب نظرية ثلاثية من علماء غربيين حاولوا رسم خريطة للطاقة المظلمة، أحد أكبر ألغاز الفضاء ولأكثر من 13 مليار سنة، كان الكون يتوسع باستمرار، وأن الشكل المراوغ لهذه الطاقة تسبب في تسارع توسع الكون بمرور الوقت، إلا أن الباحثين يقولون إنهم ”وجدوا أدلة على أن قوتها الطاردة قد تضعف“.

ووفقًا للنظرية، يمكن أن يتوقف الكون عن التوسع في الـ65 مليون سنة المقبلة، وفي غضون 100 مليون سنة يمكن للكون أن يدخل مرحلة جديدة من الانكماش لمليارات السنين، وأنه يمكن أن تكون القوة الطاردة للطاقة المظلمة في خضم تدهور سريع قد بدأ منذ مليارات السنين.

وقال البروفسور بول شتاينهاردت، المشارك في الدراسة التي نشرت في مجلة ”العلوم الوطنية“ الامريكية، إنه ”يمكن أن يحدث كل هذا قريبًا بشكل ملحوظ، بالعودة بالزمن 65 مليون سنة، كان ذلك عندما ضرب كويكب Chicxulub الأرض وقضى على الديناصورات على نطاق كوني، 65 مليون سنة قصيرة بشكل ملحوظ“، على حد قوله.

ولفتت صحيفة ”ديلي اكسبرس“ البريطانية، التي نشرت الدراسة الثلاثاء، إلى أن العلماء يعتقدون أنه في الوقت الحالي يمكن أن تكون نظرية فقط؛ لأنه من المستحيل اختبارها، وأن الطاقة المظلمة حيرت العلماء لسنوات محاولين تفسير سبب تسارع الكون.

ونقلت الصحيفة عن ألبرت أينشتاين قوله إن ”الطاقة المظلمة هي ثابت كوني، ما يعني أن القوة التي تمارسها الطاقة المظلمة لا يمكن أن تتغير أبدًا، بالتالي يجب أن يستمر الكون في التوسع إلى الأبد“، منوهة إلى أن ”النظرية الجديدة تصنف الطاقة المظلمة على أنها مجال ديناميكي يتغير بمرور الوقت، ويمكن أن يكون هذا المجال مثيرًا أو جذابًا، اعتمادًا على نسبة طاقته الحركية وطاقته الكامنة في وقت معين.“

وجاء في الصحيفة أنه ”في هذه النظرية الجديدة إما أن يستمر الكون في التقلص حتى ينهار على نفسه في ضربة كبيرة تنهي الحياة كما نعرفها، أو أن الكون يتقلص بما يكفي ليعود إلى حالة مشابهة لظروفه الأصلية ومعه انفجار عظيم آخر“.