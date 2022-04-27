غواصة فخمة تحمل على متنها 9 ركاب (صور وفيديو)

نجحت شركة ”Boat Worx“ الهولندية للغواصات الحديثة، في تطوير غواصة من الدرجة الأولى بمزايا فاخرة، إذ يمكن التحكم في عدد مقاعدها لتتسع في حد أقصى إلى 9 ركاب، وتغوص خلال رحلتها لمسافة تصل إلى 200 متر، تحت سطح الماء.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، اليوم الأربعاء، إن الشركة الهولندية صممت الغواصة الفاخرة “ نيكزس“ مع مقاعد دوارة، لتضمن حصول جميع الركاب على رؤية المخلوقات البحرية من زاوية عريضة، عبر نافذة بيضاوية الشكل في واجهتها.

وقال فريق مطوري ”نيكزس“، ”يتوفر على جانبي مقعد قبطان الغواصة 3 مقاعد كاملة الحجم للبالغين، بينما يمتلك القبطان مقعدًا ثابتًا في الوسط“.

وتابع المطورون: ”يمكن إعادة ترتيب هذه المقاعد لاستيعاب مقعد واحد للقطبان، و6 مقاعد لأشخاص بالغين، ومقعدين لطفلين، وذلك بإجمالي 9 ركاب في الرحلة الواحدة على متن الغواصة“.

وأوضح الفريق، إن المقاعد القابلة للتشكيل تتيح درجة عالية من المرونة في استخدامها لضمان سلامة وراحة الركاب.

وصممت الشركة الهولندية النافذة الكبيرة للغواصة على شكل بيضة، دون زلاقات علوية أو جانبية من الخارج، ما يمنح الركاب تجربة غوص غامرة، للحصول على أفضل رؤية ممكنة بغض النظر عن الاتجاه الذي تسير فيه الغواصة.

وإذا صادفت الغواصة شيئًا مذهلاً خلال رحلتها إلى عالم البحار، فيمكن تدوير المقاعد بسهولة لضمان حصول جميع الركاب على رؤية جيدة.

وشرحت الشركة أن ميزة تصميم “ نيكزس“ تسمح للركاب على متنها بالاستمتاع بمنظر خالٍ من العوائق وتجربة مباشرة للغوص العميق الاستكشافي.

ويمكن للركاب الصعود على متن الغواصة عبر لوح عائم مقاس 35 بوصة نحو (127 سنتيمتر)، إذ يمكنها السفر بسرعة تصل إلى (3.4 ميلا في الساعة)، مع بطارية بسعة 62 كيلو واط في الساعة، والتي توفر طاقة هائلة تصل إلى 18 ساعة.

ولم تكشف شركة ”U-Boat Worx“ بعد عن سعر حجز مقعد على متن الغواصة، أو سعرها للبيع.

وكانت الشركة الهولندية قد كشفت النقاب في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن غواصة ”سوبر ساب“ الكهربائية، إذ عرضتها للبيع الشخصي وللمشاريع السياحية بسعر يصل إلى 5.8 مليون دولار.

وتستهدف غواصة ”سوبر ساب“ المصممة على شكل رصاصة علماء البيئة الذين يرغبون في الاستمتاع تحت سطح البحر مع السلاحف البحرية وأسماك القرش وعالم البحار الآخر، ويمكن أن تصل سرعتها إلى نحو 15 كم/ساعة.