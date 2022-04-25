تقرير: حرب أوكرانيا لحظة فارقة في أزمة المناخ العالمية

رأى تقرير إخباري، أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تمثل لحظة فارقة بالنسبة لأزمة المناخ، حيث تسبب ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم المتصاعد إلى أزمة قصيرة الأمد في بعض العواصم الغربية.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، يوم الإثنين، إن ”مخاوف الانكماش الاقتصادي أجبرت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، على التزام الحرص الشديد في مسألة التخلي عن النفط والغاز الروسيين“.

وأضافت الصحيفة أنه ”في ظل الذعر من انتخابات التجديد النصفي المقبلة للكونغرس، فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تضع أولوية لخفض أسعار البنزين؛ وهو ما يثير غضب أنصار البيئة، الذين يخشون من تراجع بايدن عن تعهداته“.

وأشارت إلى أن ”الحرب في أوكرانيا أدت إلى تصاعد الضغوط الاقتصادية، حيث قام صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، بمراجعة توقعاته للنمو العالمي بنقطة مئوية كاملة“.

وأكد صندوق النقد الدولي أن ”الحرب في أوكرانيا، تسببت في تفاقم العديد من صدمات الإمداد التي أصابت الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، وإنها مثل الموجات الزلزالية، لذلك فإن آثارها سوف تنتشر على نطاق واسع، من خلال أسواق السلع والتجارة والروابط المالية“.

ورأت ”واشنطن بوست“، أن ”هناك موجات مقبلة، حيث لا تزال نتيجة الحرب غير معروفة، في الوقت الذي يضغط فيه بعض صناع القرار السياسي في الغرب بضرورة الإسراع، وليس إبطاء، مسيرة تلك الدول نحو التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري“.

ومضت تقول: ”يمكن القول إن إسبانيا تتصدر تلك المسيرة، حيث حددت حكومة يسار الوسط الحالية هدفها الذي يتمثل في الحصول على ثلثي كهرباء البلاد من مصادر متجددة بحلول عام 2026“.

وتابعت أن الحكومة الإسبانية ”تفاوضت على اتفاقية مع النقابات العمالية وشركات الطاقة للتخلي عن صناعة الفحم بأكملها في البلاد، وهي عملية تتكلف مبالغ ضخمة من الاستثمارات الحكومية الجديدة في مجتمعات التعدين وخلق وظائف بديلة“.

وأردفت أنه ”في مبادرة شديدة الأهمية، تقوم الحكومة الإسبانية حاليًا باستغلال مئات المليارات من الدولارات التي جمعتها من الصندوق الأوروبي للتعافي من جائحة كورونا، في تعزيز قطاع الطاقة المتجددة لديها، وإغراق البلاد بالسيارات الكهربائية الجديدة ومحطات الشحن، وإعادة هيكلة المباني الإسبانية لتكون أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة“.

إلا أن هذه الجهود، بحسب الصحيفة الأمريكية، ”ليس لها تأثير سريع على الضغوط الفورية الحالية، فمع استمرار الحرب في أوكرانيا، يطالب المسؤولون الأوروبيون المواطنين العاديين بتغيير عاداتهم اليومية، وتقليل اعتمادهم على إمدادات الطاقة الروسية“.

من جهتها، نصحت المفوضية الأوروبية مواطنيها، الأسبوع الماضي، بالعمل من المنزل، واتخاذ خطوات بسيطة أخرى يمكن أن تساعد أوكرانيا عن طريق خفض اعتماد الاتحاد الأوروبي على الوقود الروسي، وكذلك تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وفق التقرير.

وقال إنه ”بحسب التقديرات الأوروبية، فإن الاتحاد الأوروبي لا يزال يدفع 450 مليون دولار يوميا لشراء النفط، و400 مليون دولار أخرى لشراء الغاز الطبيعي، إلا أن الفزع الشعبي مما يحدث في حرب أوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى تقليص تلك الأرقام“.

ونقل تقرير ”واشنطن بوست“ عن ”ماريا باتوخوفا“، المستشارة السياسية البارزة في المركز الفكري المستقل المعني بالتغير المناخي E3G، قولها إن ”توجه الاتحاد الأوروبي يمكن أن يحقق أهدافه؛ لأن المواطنين في أوروبا مرعوبون مما يحدث في أوكرانيا، ويريدون أن يفعلوا شيئا“.

ولفتت ”باتوخوفا“ إلى أن ”الأمر يتطلب سياسة مستدامة تتعلق بتعزيز الموارد المتجددة والتخلي عن مصادر الطاقة الروسية، وذلك للوصول إلى حلول مستمرة“.

وأضافت: ”حتى لو التزم العديد من الأوروبيين بالتوصيات، فإنها لن تصمد لفترة طويلة بدون سياسات واضحة في هذا الصدد“.