"أودي" تطور مرشحات لجمع جزيئات الإطارات المتآكلة

طورت شركة أودي الألمانية لصناعة السيارات، من خلال مؤسستها البيئية بالتعاون مع الجامعة التقنية في العاصمة الألمانية برلين، مرشحات لجمع النفايات وجزيئات الإطارات المتآكلة والمواد الأخرى الضارة بالبيئة، من الوصول إلى شبكة الصرف الصحي.

وبحسب موقع ”أوتوكاسيون“ الإسباني المختص بأخبار السيارات، فإن النظام الذي طورته شركة أودي الألمانية يحبس جزيئات الإطارات المتآكلة في أقرب موقع ممكن من المكان الذي تتولد فيه، قبل أن تسحبها مياه الأمطار إلى شبكة المجاري.

ووفقا للشركة المصنعة، فإن ألمانيا وحدها تنتج 110 آلاف طن من هذه الجسيمات سنويا، والتي تجرفها الرياح ومياه الأمطار، وتصل في نهاية المطاف إلى شبكة الصرف الصحي، ولاحقا إلى الأنهار والمحيطات.

وتم إطلاق المشروع في سبتمبر 2020 تحت اسم Urbanfilter، وأثبتت الاختبارات الميدانية والمخبرية الأولى فاعلية هذا النظام.

ونُشر نظام Urbanfilter منذ أكثر من شهر على طريق سريع مزدحم في العاصمة برلين، وخضع لأول اختبار إجهاد له خلال سلسلة من العواصف في منتصف فبراير/ شباط الماضي.

وسيبقى نظام المرشحات في برلين لمدة عام لإجراء مزيد من الدراسات الميدانية، والتحقق من سلوك جزيئات التآكل من الإطارات الأصلية.

وأوضح دانيال فينغهاوس، الباحث المشارك في قسم إدارة المياه الحضرية في الجامعة التقنية في برلين: ”لقد اجتاز النظام بالفعل اختبارات مع إطارات مطاط بحجم يتراوح بين 20 و1000 ميكرون في ظروف المطر الخفيف والمتوسط“.

وقال روديغر ريكناغيل، مدير مؤسسة أودي البيئية، إن ”تصفية الجسيمات متناهية الصغر (أقل من 0.1 ميكرون) لا تزال تشكل تحديات لفريق البحث، لكن على الرغم من ذلك، هدفنا هو اتخاذ تدابير وقائية حيثما كان ذلك ممكنا، بحيث يصل عدد أقل من اللدائن الدقيقة إلى النظام البيئي“.

وتهدف الشركة الألمانية عبر نظام Urbanfilter إلى عمل تلك المرشحات لمدة عام دون صيانة أو تنظيف، من خلال توصيلها ببعضها البعض، واستخدام معلومات المدينة حول مواقع المرشحات.

كما يمكن تنظيف تلك المرشحات بشكل وقائي في حالة هطول أمطار غزيرة، في حين تجري شركة أودي الألمانية لصناعة السيارات حاليا مناقشات أولية مع مركز ADAC لأمان القيادة، للمساعدة في تطوير هذه التكنولوجيا بشكل أكبر.