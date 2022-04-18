تونس تنفي تسرب حمولة "كسيلو" وتجد صعوبة في الوصول لخزاناتها

تواجه السلطات التونسية صعوبات في الوصول إلى خزانات ”كسيلو“ السفينة الغارقة قبالة سواحل قابس جنوب البلاد، نافية في الوقت ذاته حصول أي تسرّب نفطي.

وقال وزير النقل التونسي ربيع المجيدي يوم الإثنين، إن ”الإشكال الذي تواجهه عملية التدخل في حادث السفينة الغارقة يتمثّل في تحديد مخارج الخزانات لشفط النفط نظرًا لانعدام الرؤية تحت الماء“.

وأكّد المجيدي في تصريح لإذاعة ”موزاييك“ المحلية أن ”هذه العملية شديدة الدقة وغير مسموح فيها بالخطأ وأنّه تمّ إعداد الترتيبات اللوجستة الضرورية لنقل النفط وتخزينه على الأرض“.

ونفى وزير النقل حدوث أيّ تسرب، مؤكدًا أنّ ”خزانات النفط محكمة الإغلاق“.

وأوضح أن ”ما تم معاينته هو بقع زيوت تابعة للمحرك وقد تمّ تطويق السفينة بحواجز عائمة وتقنيات أخرى للتصرف في هذه الزيوت“.

وأكد أنه ”يجري تقصي المعلومات الخاصة بالسفينة من الأطراف المعنية ومنها ميناء الانطلاق بدمياط وميناء الوجهة في مالطا“.

وأشار المجيدي إلى أن ”أفراد طاقم السفينة أمدوا السلطات التونسية بجملة من الوثائق التي كانت معهم باستثناء وثيقة واحدة قالوا إنها بقيت على متن السفينة، في إشارة إلى الوثيقة المتعلقة بمسار السفينة ونقطة انطلاقها ووجهتها“.

من جانبه، أكد مدير عام الوكالة التونسية لحماية المحيط لطفي بن سعيد يوم الإثنين، وجود تسربات بسيطة من محرّك السفينة الغارقة في خليج قابس، مؤكّدا أنّها ”غير مضرّة بالبيئة ولا بالثروة البحرية“.

وقال بن سعيد، في تصريحات لإذاعة ”شمس“ المحلية ”أطمئن المواطنين وخاصة أهالي قابس بأنّه لا يوجد تلوث يذكر يتعلق بحادث السفينة التي غرقت بخليج قابس“.

وأضاف أن ”هذه السفينة هي سفينة شحن تجارية وتحمل راية غينيا الاستوائية وكانت تحمل نحو 750 طنا من الغازوال وهذه المادة معروفة بسرعة التبخّر وحتى في صورة حدوث تسربات فيمكن أن يتم التحكم فيها ولن يكون هناك تلوث“.

وأوضح أنّه ”كانت هناك متابعة كثيفة وعن قرب فيما يتعلق بالحادث وهناك تسرب بسيط لمادة المازوط حول السفينة مصدرها كمية وقود المحركات وليس من الخزانات وتمّ يوم أمس التدخل ووضع حواجز لتطويق هذا الإشكال والمسألة محل متابعة“.

وأشار إلى أن ”فرق الغوص تعمل حاليا على تحديد أماكن خزانات الغازوال على متن السفينة الغارقة بدقة لإفراغ الحمولة والعملية تعطلت أمس بسبب سوء الأحوال الجوية ونظرا لعدم وضوح الرؤية“.

وتخوض السلطات التونسية منذ السبت الماضي، سباقا مع الزمن من أجل تطويق أي مخاطر قد تنجم عن السفينة الغارقة والتي أثيرت حولها شكوك ومخاوف من أن يتسبب أيّ تسرب من حمولتها في كارثة بيئية.