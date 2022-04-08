كولومبيا.. مصرع 12 شخصا إثر أمطار غزيرة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

لقي 12 شخصا على الأقلّ مصرعهم، ولا يزال اثنان آخران مفقودين في منجم من جرّاء أمطار غزيرة هطلت على شمال غرب كولومبيا، بحسب ما أعلنت السلطات، أمس الخميس.

وقال هيكتور أوريغو، رئيس بلدية أبرياكي في مقاطعة أنتيوكيا حيث وقعت الكارثة، ”لدينا 12 جثة (…) وما زال هناك شخصان في عداد المفقودين“.

وأوضح أنّ سيلا من الطين فاجأ عمال المنجم في مخيّمهم مساء الأربعاء قرابة الساعة 18:30 (22:30 ت غ).

وأضاف في تصريح لقناة تيلانتيوكيا التلفزيونية المحليّة، أنّ ”الرجال كانوا يتناولون العشاء وبعضهم يستعدّ للخلود للراحة وآخرون ينهون عملهم، عندما حدث الفيضان“.

وبحسب طواقم الإغاثة المحليّة فقد نجمت الكارثة عن فيضان مفاجئ لنهر في هذه المنطقة الجبلية.

وبسبب الأحوال الجوية السيّئة علّقت طواقم الإغاثة جهودها للعثور على الشخصين المفقودين حتى صباح الجمعة.

وعبّر الرئيس إيفان دوكيه عن ”تضامنه مع أسر الضحايا“.

وقال في رسالة عبر ”تويتر“ إنّ ”الهيئات الإغاثية تشارك (…) في عمليات البحث عن المفقودين“.

وفي مطلع شباط/فبراير، أدّى انهيار أرضي نجم أيضا عن هطول أمطار غزيرة إلى مقتل 14 شخصا وإصابة عشرات آخرين بجروح في وسط غرب كولومبيا.