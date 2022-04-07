أستراليا.. اصطياد سمكة قرش ضخمة فقدت معظم جسدها (فيديو)

أصيب صيادان أستراليان بالذهول، بعد أن أمضيا ما يقرب من خمس ساعات وهما يحاولان سحب صيدهما الكبير ليجدا سمكة قرش ضخمة وقد فقدت معظم جسدها.

وقالت صحيفة ”مترو“ البريطانية نقلا عن الصيادين، إنه من الواضح أن ”وحش الأعماق الذي تم التهام نصفه تقريبا قد تعرض لهجوم من قبل مفترس أكبر في أعماق المحيط“.

وأشارت إلى أن الصور ولقطات الفيديو أظهرت الصيادين سامي هيتسكي وشون ويل يكافحان من أجل إنزال المخلوق من قارب الصيد على أحد السواحل الأسترالية.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الرجلين اعتقدا في البداية أنهما عثرا على سمكة كبيرة خلال رحلة قبالة ساحل مقاطعة ”كوينزلاند“، إلا أنهما أدركا أنها سمكة قرش بعد سحبها للأعلى.

وقالت ”أصيب الاثنان بالذهول عندما لاحظا أن نصف جسد سمكة القرش مفقود، وأن فقط فقراتها كانت تربط النصف الأمامي بالخلفي من جسدها“.

ونقلت الصحيفة عن سامي قوله ”يبدو أنها تعرضت لهجوم من سمكة قرش أكبر بكثير. قرش يهاجم آخر هذه ملحمة حقيقة لأن 3 أرباع من جسمها مفقود“.

وأضاف سامي الذي يزاول مهنة الصيد من سنوات طويلة ”ما رأيته هو اكتشاف العمر، أنا منهك تمامًا ولكن قد يكون هذا هو الشيء الأكثر جنونًا الذي رأيته في المحيط، لقد قمت بالكثير من الصيد، وقضيت الكثير من الوقت في المحيط الأزرق ولم أتصور مرة أنني سأجد سمكة قرش ضخمة وقد التهِم مُعظمها من قبل وحش آخر كان ضخمًا للغاية“.

وبحسب الصحيفة شاهد أكثر من 170 الف شخص الفيديو للحادث بعنوان ”هناك دائمًا سمكة أكبر! الصيد في المياه العميقة أصبح مجنونًا“.

وأشارت إلى أن بعض المعلقين في الفيديو الذي نشر على ”يوتيوب“ ووسائل التواصل الاجتماعي ادعوا أن سمكة القرش قد تكون تعرضت لهجوم من قبل ”حبار عملاق“ بدعوى أن ما حدث لتلك السمكة لا يبدو أنه من فعل سمكة قرش أخرى.

ووصف شخص اللقطات بأنها ”مذهلة“، بينما كتب آخر ”لقد كان هذا مخيفا حقا!! لا أستطيع أن أتخيل آلام العضلات التي تعرضت لها في اليومين التاليين“.