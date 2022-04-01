بريطانيا.. نشطاء مناخ يغلقون 10 محطات نفط والشرطة تعتقل 6 منهم

أغلق المئات من المحتجين على تغير المناخ محطات النفط في أنحاء بريطانيا اليوم الجمعة، وصعد بعض أنصارهم فوق ناقلات النفط ضمن حملة لإجبار الحكومة على إنهاء اعتمادها على الوقود الأحفوري.

وأغلقت جماعة ”إيكستينكشن ريبيليون“، التي أثارت فوضى مرورية في وسط لندن لعدة أيام قبل ثلاث سنوات، وجماعة أخرى تدعى ”جاست ستوب أويل“، مصافي النفط حول لندن وبرمنجهام وساوثامبتون.

وقالت شرطة مقاطعة إسيكس، الواقعة شرقي لندن، إنها تتعامل مع ثلاث حوادث واعتقلت ستة أشخاص.

وتعد هذه الاحتجاجات جزءا من مظاهرات تعتزم جماعة (إيكستينكشن ريبيليون) القيام بها وتقول إن الهدف منها إحداث اضطراب يكفي ”لصنع لحظة تحول“.

ومن المقرر أن تنطلق هذه المظاهرات في التاسع من أبريل نيسان.

وتريد ”إيكستينكشن ريبيليون“ استجابة عاجلة من الحكومات وتحركا جماعيا للابتعاد عن الصناعات الملوثة للبيئة من أجل تجنب أسوأ سيناريوهات الدمار التي ذكرها العلماء.

وقالت الجماعة في بيان: ”اختارت الحكومة الاستمرار في إدمانها للوقود الأحفوري… بدلا من تسريع عملية التحول إلى مستقبل تقوده الطاقة المتجددة“.

وتأتي الاحتجاجات قبل أيام من إعلان الحكومة عن استراتيجيتها الجديدة للطاقة التي يتوقع أن تعزز إمداداتها المحلية في محاولة لحماية بريطانيا من موجة ارتفاع في الأسعار تسبب فيها الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتعهدت بريطانيا بتحقيق هدف خفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول 2050.

يشار إلى أن تقريرا نشر يوم الأربعاء الماضي، أن أكبر بنوك العالم قدمت 742 مليار دولار لتمويل صناعة الوقود الأحفوري في 2021، بلا تغير يذكر عن العام السابق، على الرغم من دعوات متزايدة لكبح الإقراض للمساعدة في التغلب على الاحترار العالمي.

وتعهدت معظم البنوك الكبرى بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري في مختلف تمويلاتها بحلول عام 2050.

لكن على الرغم من قول وكالة الطاقة الدولية إنه يجب عدم تطوير أي حقول جديدة للنفط والغاز لكي يبلغ العالم أهدافه للمناخ، أظهر التقرير أن التمويل مستمر في التدفق.

وقال التقرير، الذي أعدته عدة مؤسسات غير حكومية، إن مؤسسات مالية قدمت العام الماضي 185.5 مليار دولار إلى المئة شركة التي تقود مساعي توسيع الإنتاج.

وأضاف أنه في حين أن مجمل الإقراض لم يطرأ عليه تغير يذكر عن العام السابق، عندما بلغ 750 مليار دولار، إلا أنه ظل أعلى مما كان في 2016 و2017 حتى بالرغم من أن الاقتصاد العالمي ما زال يتعافى من جائحة كوفيد-19.

ومجمل الإقراض لقطاع الوقود الأحفوري ظلت تهيمن عليه بنوك في أمريكا الشمالية، من بينها جيه بي مورجان وويلز فارجو وسكوشيا بنك و“آر بي سي“، وكلها زادت تمويلاتها على مدار 2021.