قتلى وجرحى في انهيار صخري بسلطنة عمان

قتل 6 أشخاص على الأقل، وأصيب آخرون إثر انهيارات صخرية، اليوم الأحد، في ولاية عبري غربي سلطنة عمان وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وقالت هيئة الدفاع المدني والإسعاف العمانية في وقت مبكر الأحد، إن ”فرق البحث والإنقاذ بمحافظة الظاهرة تعاملت مع بلاغ انهيار صخري على مجموعة من العمال في منطقة العارض بولاية عبري، حيث تم إنقاذ خمسة أشخاص، وانتشال خمسة آخرين مفارقين للحياة، ولاتزال عملية البحث عن مفقودين تحت الأنقاض مستمرة“.

ولاحقا نشرت الهيئة تحديثا مرفقا بمقطع فيديو يظهر الانهيارات المستمرة، أفادت فيه بأن عدد القتلى بلغ 6 أشخاص تم انتشالهم، في حين أسعف 4 آخرون بحالات بين المتوسطة والحرجة.

🎥 لاتزال الإنهيارات الصخرية مستمرة وتعيق عمليات البحث عن المفقودين.

حتى اللحظة تم انتشال 6 أشخاص مفارقين للحياة وإسعاف 4 آخرين بحالات بين المتوسطة والحرجة.#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/hVIFoILO89 — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) March 27, 2022

وعادة ما تشهد سلطنة عمان انهيارات صخرية تكون في الأغلب مصاحبة للأعاصير والأمطار الغزيرة التي تضرب السلطنة بشكل دوري وتسبب فيضانات وسيولا.

وفي يناير الماضي، تعرض عدد من أحياء العاصمة العمانية مسقط إلى الغرق وشلل شبه كلي في حركة السير، بعد أمطار غزيرة شهدتها مختلف مناطق السلطنة، بتأثير ”أخدود العزم“.