اليابان.. تحذير من تسونامي بعد زلزال بقوة 7.3 درجة

ضرب زلزال قوي الساحل الشمالي الشرقي لليابان اليوم الأربعاء، وهز المباني وتسبب في إطلاق تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة إن قوة الزلزال بلغت 7.3 درجة، وفق ما نقلت عنها ”رويترز“.

وقالت شركة كهرباء طوكيو إن الكهرباء انقطعت عن قرابة مليوني أسرة بعد الزلزال.

كانت نفس المنطقة قد تعرضت لهزة قوية أعقبها تسونامي في 2011، الذي تسبب في كارثة بمحطة فوكوشيما النووية.

والجمعة الماضية، أحيت اليابان بهدوء الذكرى الحادية عشرة لضحايا الكارثة التي ضربت البلاد في 11 آذار/مارس 2011 حين أدّى أحد أقوى الزلازل في التاريخ إلى تشكل تسونامي مدمر تسبّب بدوره بكارثة فوكوشيما النووية.

وتسبب الزلزال الذي بلغت قوته 9 درجات وكان مركزه في عمق المحيط الهادئ قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان آنذاك، بتسونامي غَمَر المنطقة، بحيث وصل ارتفاع الأمواج أحيانًا إلى علوّ المباني.

وتسبّب التسونامي بمقتل أو اختفاء نحو 18,500 شخص.

وذلك اليوم، غَمرت الأمواج محطة فوكوشيما دايتشي النووية المُتاخمة للمحيط الهادئ.

وأدّى التسونامي الضخم إلى تذويب نوى ثلاثة مفاعلات في المحطة لتوليد الطاقة، ما تسبب بإطلاق كميات كبيرة من الإشعاع في الهواء استقرّت على الأرض وفي الماء وخلقت أسوأ كارثة نووية مدنية منذ حادث ”تشرنوبيل“ النووي في أوكرانيا في عام 1986، بحسب ”فرانس برس“.

وأدّت الكارثة النووية في فوكوشيما إلى تسريبات إشعاعية أجبرت عشرات الآلاف من سكان المناطق المجاورة على إخلاء منازلهم بشكل عاجل، ومنهم من هجر منزله ولم يَعُد.

ومُنع الدخول إلى أكثر من 1650 كيلومترًا مربّعة من منطقة فوكوشيما (نحو 12% من مساحتها الكاملة) خلال الأشهر اللاحقة للكارثة.

وسمحت أعمال التطهير المكثّف بحصر المنطقة غير المأهولة بمساحة 337 كيلومترًا مربّعة من المنطقة (2,4% من المساحة الكاملة).

وعاد معظم الذين نزحوا إلى ديارهم.

ومنذ كانون الثاني/يناير من هذا العام، استقبلت فوتابا، آخر بلدة قريبة من المحطة وكانت لا تزال مقفرة، خمسة من سكّانها السابقين.

لكن عدد السكان الحاليين لا يزال منخفضًا كثيرًا بالنسبة لما كان عليه قبل الكارثة إذ يخشى كثيرون العودة، خوفًا من الإشعاعات.

وهجر نحو 165 ألف شخص منازلهم في المنطقة، منهم من كان مرغمًا ومنهم من اختار بنفسه القيام بذلك.

وتُشير السلطات المحلية إلى أن 33365 منهم مازالوا نازحين، 80% منهم يعيشون خارج فوكوشيما.