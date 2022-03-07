أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم الإثنين، عن تسرب مواد خطرة من مصنع لمواد التنظيف يقع في منطقة خليج حيفا شمال إسرائيل، وهو أحد الأماكن التي قررت الحكومة الإسرائيلية إغلاقها على خلفية التلوث والمواد الخطرة فيه.

تسرب مواد خطرة من مصنع كيماويات في خليج #حيفا أعلنت السلطات الإسرائيلية، عن تسرب مواد خطرة من مصنع لمواد التنظيف يقع في منطقة خليج حيفا شمال #إسرائيل، وهو أحد الأماكن التي قررت الحكومة الإسرائيلية إغلاقها على خلفية التلوث والمواد الخطرة فيه.#إرم_نيوز pic.twitter.com/vGG14BxKRw — إرم نيوز (@EremNews) March 7, 2022

وقال موقع ”تايمز أوف إسرائيل“، إن الدفاع المدني الإسرائيلي أعلن عن تسرب مواد خطرة من مصنع مواد التنظيف في كيبوتس داليا قرب حيفا.

وقالت فرقة الإطفاء الإسرائيلية، إن ”السكان تلقوا تعليمات بإغلاق منازلهم بعد مشاهدة سحابة برتقالية صفراء فوق المصنع“.

כבאות והצלה: דלפו חומרים מסוכנים ממפעל בקיבוץ דליה במועצה האזורית מגידו. הועברה הנחייה להסתגרות במקום ובישובים הסמוכים עין השופט ורמת השופט

(צילום: עזריאל חסן)@_Gitsis_ pic.twitter.com/rrxUwQZ7jr — גלצ (@GLZRadio) March 7, 2022

وبين الموقع أن ”المصنع يتواجد في محيطه عشرة طواقم إطفاء، بالإضافة إلى وحدة مراقبة ومعالجة المواد الخطرة بالمنطقة الشمالية الإسرائيلية“.

وبحسب الموقع، تم استدعاء الشرطة الإسرائيلية ونجمة داود الحمراء إلى مكان الحادث، على الرغم من عدم معرفة وقوع إصابات حتى اللحظة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت أمس الأحد على وقف عمل مصانع البتروكيماويات في خليج حيفا، وذلك على خلفية تلوثها بالمواد الخطرة في غضون عشر سنوات مقبلة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وقالت قناة ”i24news“، إنه وبعد صراع طويل لنشطاء البيئة ضد التلوث في خليج حيفا أعلنت الحكومة إخلاء مصانع البتروكيماويات منها، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار إخلاء المصانع الملوثة.

وذكرت القناة الإسرائيلية، أن ”خليج حيفا مليء بالنشاط الصناعي الذي ينطوي على استخدام المواد الخطرة، ويضم أكثر من 60 منشأة صناعية تنفذ العديد من العمليات، باستخدام أكثر من 1500 مصدر للمخاطر والمواد الملوثة“.

وأكدت القناة أن هذه المنطقة الصناعية في الخليج تقع في منطقة مزدحمة وقريبة من السكان، وجاء هذا القرار بعد وصاية من اللجنة التنفيذية الوزارية بإغلاق مصافي البتروكيماويات المتمركزة هناك في أبريل/ نيسان الماضي.

واعتبرت رئيسة بلدية حيفا عينات روتيم أن ”اللجنة الجغرافية في وزارة الداخلية تريد تحويل ضرائب الأملاك من ميناء الخليج ومناطق الجبهة الداخلية“، مضيفة أن بلدية القدس ما زالت تواصل نهب حيفا وتدمير شمال إسرائيل.

والأربعاء الماضي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية ستصادق على وقف نشاط مصانع البتروكيماويات في خليج حيفا، الواقعة شمال إسرائيل، والتي شهدت العام الماضي انفجارات عديدة، نتيجة تلوث أحد المصانع.

ووفق القناة الإسرائيلية، فإن الحكومة الإسرائيلية وبعد مصادقتها على وقف نشاط مصانع البتروكيماويات في خليج حيفا ستقوم بالموافقة على خطة تقدر بمليارات الشواكل الإسرائيلية لدعم مشاريع بنية تحتية في المكان.

وأوضحت القناة أن ”الخطة التي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد تشمل إغلاق المصانع البتروكيماوية في فترة تقدر بحوالي 10سنوات وستقوم باستبدالها بأماكن سكن ومواصلات.

وأكدت القناة الإسرائيلية أن هذه الخطة ستجري في إطار مفاوضات مع الشركات المسؤولة عن المصانع في منطقة خليج حيفا.

وأضافت القناة: ”بادر إلى تمرير هذه الخطة وزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل يائير لابيد، بالتعاون مع رئيس الحكومة نفتالي بينيت“.

وقالت القناة إنه سيتم إقامة إدارة خاصة للموضوع، ستعمل على إزالة العقبات بالتعاون مع عدة وزارات، وذلك لتحقيق هذه الخطة في خليج حيفا.

وتابعت القناة: ”ستشمل الخطة الجديدة أيضاً بناء ما بين 70 إلى 100 ألف وحدة سكنية جديدة في قلب الميتروبلين في خليج حيفا“.

كما تشمل الخطة الجديدة تجديد البنية التحتية في قطاع المواصلات هناك، ومضاعفة السكك الحديدية بين تل أبيب وحيفا، وإنشاء نفق للقطار في حيفا، في غضون العام 2035.

وأشارت القناة إلى أن هذه الخطة التطويرية والتي تشمل المواصلات ستخفض وقت الوصول من تل أبيب حتى حيفا لحوالي 41 دقيقة بدلاً من 80 دقيقة كما هو في الوقت الحالي.

وشهدت منطقة مصانع البتروكيماويات في حيفا العام الماضي انفجارات عنيفة هزت المدينة، نتيجة تلوث أحد المصانع، فيما أعربت الحكومة الإسرائيلية عن مخاوفها من تضرر السكان الذين يقطنون المنطقة، في حال حدوث انفجارات أخرى مماثلة بالمستقبل.

وتطرقت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية للانفجارات التي حدثت في فبراير/ شباط العام الماضي بالقول: ”إن عددا من الانفجارات حدثت في أحد أكثر مصانع البتروكيماويات الملوثة في حيفا، وسط مخاوف جدية بين السكان من انفجارات قادمة“.

ولفتت الصحيفة إلى أن عددا من الانفجارات المماثلة وقعت في نفس المنطقة التي تضم السكان، ومصانع للبتروكيماويات أكثر من مرة مما أدى إلى تعطيل حياة الآلاف من الأشخاص.

يذكر أن ذات المنطقة شهدت خللاً غير عادي في مجمع مصافي حيفا، وهو الأمر الذي تسبب بانبعاث كميات كبيرة من الدخان الملوث في الهواء.