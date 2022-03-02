فريق أمريكي يطور جهازا يحدد كمية المواد الضارة في هواء المنازل

طوّر فريق بحثي من قسم الجيولوجيا البيئية في جامعة إنديانا – بيردو إنديانابوليس IUPUI الأمريكية جهازاً جديداً يتيح للمستخدمين فحص الهواء الداخلي لمنازلهم، وتحديد نسبة احتوائه على مادة الرصاص السامة.

وبحسب ما ذكره موقع Verve times الإخباري، اليوم الأربعاء، صمم الباحثون في الجامعة الأمريكية تطبيق حاسوبي يتنبأ بكمية الرصاص، من خلال جمع مئات العينات لغبار منازل السكان من جميع أنحاء الولايات المتحدة.

واستخدم الفريق البحثي العينات في إعداد بيانات للمتغيرات المتسببة في انتشار الرصاص داخل المنازل، والتي تضمنت عمر بناء المنزل، وحالة تقشير الطلاء في الجدران الداخلية أو الخارجية من المنزل، وعدد مرات تجديد المنزل.

ثم دمج الفريق البحثي هذه البيانات في نموذج تطبيق حاسوبي لفحص التحلل والتنبؤ بإمكانية تلوث غبار الرصاص في البيئة الداخلية للمنزل.

واختبر الباحثون فاعلية التطبيق في التنبؤ ما إذا كان هواء المنزل الداخلي يحتوي على مستويات منخفضة أو مرتفعة من الرصاص.

وأظهرت النتائج أن الجهاز يمكنه تحديد احتواء غبار المنازل على تركيزات عالية أو منخفضة من غبار الرصاص بدقة تبلغ 75%.

وشرح الباحث ماثيو ديتريش، الباحث الرئيسي في المشروع، أن الجهاز المتنقل يمكنه فحص الرصاص في الغبار والتربة وتقييم مخاطره، مؤكداً إمكانية استخدامه كأداة جديدة لفحص بيئة المنازل الداخلية، والعمل على معالجتها عند تحديد وجود مادة الرصاص بنسب مرتفعة.

ويعتبر الرصاص معدناً طبيعياً يتواجد في الطبيعة، ورغم ذلك فإنه يشكل خطراً على صحة الإنسان، وقد يعرضه للتسمم، خاصة عند الأطفال.

وبدأت الولايات المتحدة منذ عام 1978 في التخلص التدريجي من الرصاص في العديد من منتجاتها التي تتضمن مواد الطلاء، لكن لا يزال من الممكن العثور عليه في التربة والطلاء المتحلل على جدران المنازل القديمة والغبار المنزلي.

وكشف الباحثون في جامعة إنديانا – بيردو إنديانابوليس أن جهاز التطبيق المطور يمكن توسيع وظيفته ليشمل فحص الملوثات المنزلية الأخرى، مثل مادة الزرنيخ، وهي من أكثر المواد سُمية في الطبيعة، وتتواجد في الماء والهواء وبعض الأطعمة.

كما يمكن توسيع عمله لرصد غاز الرادون السام الذي يتسرب من باطن الأرض إلى داخل المباني القديمة عبر الشقوق.