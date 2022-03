أستراليا تدعو عشرات آلاف السكان إلى الفرار من الفيضانات

اجتاحت الفيضانات القاتلة الساحل الشرقي لأستراليا، الثلاثاء، مما دفع السكان إلى الاحتماء على أسطح المنازل والجسور، والسلطات إلى دعوة عشرات آلاف السكان إلى الإخلاء.

بلغ إجمالي عدد الذين شملتهم أوامر الإخلاء أكثر من 150 ألف شخص، وفقًا لتعداد وكالة فرانس برس.

وصدرت تحذيرات من حدوث فيضانات لعشرات الأنهار في ولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، حيث وصل مستوى الأمطار إلى متر في بعض المناطق خلال أسبوع.

وفاضت عدة أنهار وغمرت المدن، ما أجبر السكان على الفرار أو البحث عن ملجأ في المرتفعات.

WATCH: Deadly floods spread down Australia's east coast Tuesday, stranding residents on rooftops and bridges and prompting authorities to order tens of thousands of people to flee their homes.#MonitorUpdates

