مقتل شخصين على الأقل بزلزال قرب جزيرة سومطرة الإندونيسية

قال شهود ومسؤولون، إن زلزالا بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر، ضرب جزيرة قريبة من الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية، اليوم الجمعة، وأسفر عن مقتل شخصين على الأقل، وشعر به السكان في سنغافورة وماليزيا المجاورتين، وفقا لوكالة ”رويترز“ للأنباء.

ودفع الزلزال، الذي من غير المحتمل أن يسبب أمواج مد عاتية (تسونامي)، السكان إلى الفرار من المباني في بعض مناطق مدينة بادانج في إقليم سومطرة الغربية، كما أدى لعمليات إجلاء في ماليزيا.

وذكر مدير الوكالة الإندونيسية لمكافحة الكوارث، أن شخصين على الأقل لقيا حتفهما في حين تهدمت بعض المباني منها مكاتب حكومية ومنازل وأحد البنوك، وتسبب في انهيار أرضي في منطقة باسمان الغربية.

وفي ماليزيا، قالت إدارة الإطفاء في العاصمة كوالالمبور، إنها تلقت اتصالات متعددة من أشخاص شعروا بالزلزال في المدينة، وإن لم ترد حتى الآن أنباء عن إصابات أو أضرار.

وذكرت الشرطة في سنغافورة على تويتر، أن السلطات تلقت اتصالات من أشخاص شعروا بالزلزال، لكن لم ترد أنباء عن إصابات.

ووقع الزلزال في الساعة 0839 صباحا بالتوقيت المحلي (0139 بتوقيت غرينتش)، وكان مركزه على بعد 17 كيلومترا شمال شرق غرب باسامان على عمق 10 كيلومترات، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزيائية والمناخية.

وألغت السلطات الإندونيسية تحذيرا لسكان جزيرة سومطرة (شمال غرب البلاد) وإقليم آتشيه (شمال الجزيرة) من احتمال قدوم أمواج مد عاتية (تسونامي)، وكان زلزال بقوة 8.2 درجة على مقياس ريختر قد ضرب الساحل الغربي لجزيرة سومطرة، عام 2016.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية حينها، إن مركز الزلزال كان على بعد 808 كيلومترات جنوب غربي منطقة بادانغ، وعلى عمق عشرة كيلومترات.

يشار إلى أن إندونيسيا تقع في منطقة نشاط زلزالي كبير تعرف باسم ”حلقة النار في المحيط الهادي“، وتحوي صدوعا تتسبب في حدوث عدد كبير من الزلازل والبراكين.