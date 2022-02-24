مصر.. إغلاق ميناء "نويبع" بسبب الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر في مصر، إغلاق ميناء ”نويبع“ البحري بمحافظة جنوب سيناء، بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت من 20 إلى 23 عقدة، وسط حالة اضطراب شديدة في مياه البحر.

كما أعلنت الهيئة إيقاف كل الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وقال اللواء مهندس محمد الرحيم، رئيس الهيئة، إنه ”تم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة“.

في غضون ذلك شهدت مدن وقري محافظة كفر الشيخ، الأربعاء، هبوب رياح شديدة محملة بالأتربة، ما أدى إلى ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط وتوقفت حركة الصيد بمياه المتوسط وبحيرة البرلس بالمحافظة لحين استقرار الأحوال الجوية، والتي تسببت في ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية وهطول أمطار خفيفة علي المناطق الشمالية بصورة متقطعة.

وناشد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الصيادين بعدم الخروج في رحلات الصيد خوفا على سلامتهم وحياتهم، وضمانا لعدم تعرضهم للأمواج العاتية وسرعة الرياح، موجها تكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد نوهت ببدء حالة من عدم الاستقرار الجوي تتعرض لها البلاد اليوم وخلال الأيام القليلة القادمة، وسط تحذير من هبوب رياح مثيرة للأتربة والرمال أحيانا على بعض المناطق وقد تصل إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كما أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانًا، وذلك نتيجة تأثر مصر بمنخفض جوي على البحر المتوسط يصاحبه حوض جوي بارد في طبقات الجو العليا يعمل على انخفاض درجة الحرارة.