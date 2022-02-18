العاصفة "يونيس" تجتاح إنجلترا وإيرلندا وتحذيرات لسكان لندن

اجتاحت عاصفة قادمة من المحيط الأطلسي إنجلترا وأيرلندا اليوم الجمعة برياح بلغت سرعتها 100 ميل في الساعة ما دفع مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا إلى إصدار تحذيرات من أن العاصفة قد تسبب اضطرابا كبيرا وتقتلع أسطح بيوت وتعيث فسادا في لندن.

وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الرسمية في المملكة المتحدة تنبيها باللون الأحمر، ما يعني وجود خطر على الحياة من الحطام المتطاير، لأجزاء من جنوب غرب إنجلترا وجنوب ويلز، اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، حيث تم تحذير ركاب السكك الحديدية في لندن من السفر.

وقال مكتب الأرصاد الجوية البريطاني إن العاصفة ”يونيس“، التي تكونت وسط المحيط الأطلسي وتحركت من جزر الأزور في اتجاه أوروبا، تحمل رياحا عاتية تشكل خطرا على الحياة.

وأظهرت لقطات مصورة أن العاصفة ضربت الساحل الغربي لإنجلترا ووصلت إلى اليابسة في كورنوول، حيث اجتاحت الأمواج الساحل وأطلقت وابلا من الرذاذ فوق أسطح الأكواخ، ويتوقع إغلاق مئات المدارس وتعليق جميع رحلات القطارات في ويلز، كما تم وضع الجيش في حالة تأهب.

وقال رئيس مكتب الأرصاد فرانك سوندرز: ”ستجلب العاصفة يونيس رياحا قد تسبب أضرارا وربما تكون واحدة من أقوى العواصف التي تؤثر على الأجزاء الجنوبية والوسطى من المملكة المتحدة لسنوات“.

وأضاف: ”تشير منطقة التحذير الحمراء إلى خطر داهم على الحياة إذ إن الرياح العاتية ربما تلحق ضررا بالبنى وتتسبب في تطاير حطام“.

وحذر مكتب الأرصاد من أن الحطام المتطاير بفعل الرياح قد يشكل خطرا على الحياة ويقتلع أسطحا وأشجارا ويسد طرقا ويعطّل خدمات السكك الحديدية وحركة الطائرات في لندن وجنوب إنجلترا.

واجتاحت ريح عاتية ساحل جنوب إنجلترا وصدرت تحذيرات من ارتفاع الأمواج وتقرر إغلاق كثير من المدارس وألغيت رحلات قطارات وتقرر إبطاء البعض. وقالت سلطات مدينة لندن إن 64 رحلة ألغيت.

ومثل هذه التحذيرات نادرة نسبيا، وكانت المرة السابقة التي صدرت فيها في نوفمبر تشرين الثاني 2021.

وقال وزير الأمن الداخلي داميان هيندز إن القوات البريطانية على أهبة الاستعداد للتعامل مع العواقب الناجمة عن الطقس.

وأضاف ”الجميع على أهبة الاستعداد وفي حالة تأهب“.