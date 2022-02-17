المغرب يعلن عن خطة وطنية بمليار دولار لتخفيف آثار الجفاف

أعلن الديوان الملكي المغربي، يوم الأربعاء، أن المملكة ستنفق عشرة مليارات درهم (1.07 مليار دولار) على خطة وطنية لتخفيف آثار الجفاف على المزارعين والاقتصاد.

وأضاف الديوان الملكي في بيان أن الخطة تستهدف إدارة المياه ومساعدة المزارعين والتأمين الزراعي وتمويل عمليات تزويد السوق بالقمح وعلف الماشية.

وجاء الإعلان بعد استقبال العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير الفلاحة محمد الصديقي في إقامته بمنطقة بوزنيقة قرب الرباط.

ويكافح المغرب أسوأ موجة جفاف في 30 عاما، في الوقت الذي سجلت فيه الدولة عجزا بنسبة 64% في سقوط الأمطار حتى الآن هذا العام.

ورغم التحسن في المحاصيل عام 2021، أثر الجفاف بشكل كبير على الزراعة في بداية عام 2022.

وقال الديوان الملكي المغربي في بيانه: ”هذه الوضعية المناخية والمائية الحالية تؤثر سلبا على سير الموسم الفلاحي، خاصة الزراعات الخريفية وتوفير الكلأ للماشية“.

وأكد العاهل المغربي خلال لقائه أخنوش والصديقي “ على ضرورة اتخاذ الحكومة لكافة التدابير الاستعجالية الضرورية، لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي“.

وبحسب بيانات رسمية، فإن احتياطيات السدود في أدنى مستوياتها، إذ بالكاد بلغت نسبة الامتلاء 33% الأربعاء، مقابل 48% في نفس الوقت من العام الماضي.

ويعتمد اقتصاد المملكة الذي تضرر بشدة من الأزمة الصحية، بشكل كبير على القطاع الزراعي الذي يعد المساهم الرئيسي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 14%.

ومن المتوقع أن يزداد الجفاف تدريجيا في المغرب حتى عام 2050 بتأثير من انخفاض هطول الأمطار (-11%) وزيادة درجات الحرارة (+1.3 درجة مئوية)، وفق وزارة الفلاحة.

وتوقع تقرير للوزارة أن يؤدي ذلك إلى ”نقص في توافر مياه الري بأكثر من 25%“.