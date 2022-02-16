البرازيل.. مقتل 38 جراء أمطار غزيرة وانهيارات أرضية في ريو دي جانيرو

قال مسؤولون محليون اليوم الأربعاء إن 38 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر هطول أمطار غزيرة على مدينة بتروبوليس الواقعة في منطقة جبلية بولاية ريو دي جانيرو البرازيلية، بينما تبحث فرق الإنقاذ عن عدد من المفقودين.

وغمرت السيول شوارع المدينة، في حين أسفرت الانهيارات الأرضية أيضا عن وفيات بعد أن تجاوزت كمية الأمطار أمس الثلاثاء التوقعات لشهر شباط / فبراير بأكمله.

وتعرض ما يصل إلى 80 منزلا للانهيارات الأرضية في مورو دا أوفيسينا، أحد أكثر الأماكن خطورة في الوقت الحالي، وفقا للسلطات التي تتوقع ارتفاع عدد القتلى.

ويعمل في الموقع عدد من فرق الإطفاء والدفاع المدني المحلية.

وقال حاكم ريو دي جانيرو كلاوديو كاسترو للصحفيين في الموقع: ”الوضع يشبه ساحة حرب تقريبا… سيارات معلقة على أعمدة وسيارات مقلوبة والكثير من الوحل والمياه“.

وأعلن مجلس المدينة الحداد ثلاثة أيام بعد أن توقفت الحياة فعليا في المدينة. ويتم نقل النازحين إلى المدارس وملاذات لدعمهم، واضطر ما يزيد عن 300 من السكان إلى مغادرة منازلهم.

وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قد قال في تغريدة، إنه طلب من الوزراء تقديم المساعدة للمدينة والضحايا، وتوجه حاكم ريو دي جانيرو، كلاوديو كاسترو، إلى بتروبوليس.

وكتب كاسترو في التغريدة: ”نحن في بتروبوليس نقدم كل المساعدة المطلوبة في هذا الوقت“، وأضاف في بيان بالفيديو أنه لن يغادر المدينة إلا عندما تنظم جهود الاستجابة للكارثة.

من جانبه قال بولسونارو من موسكو، حيث يلتقي بالرئيس فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، إنه تحدث مع وزير التنمية الإقليمية روجيريو مارينيو ووزير الاقتصاد باولو جيديس لتأمين المساعدة للمدينة.

يذكر أنه منذ كانون الأول/ ديسمبر تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية مميتة في شمال شرق البرازيل وولاية ساو باولو، وهددت بتأخير المحاصيل في الغرب الأوسط، وأجبرت لفترة وجيزة على تعليق عمليات التعدين في ولاية ميناس جيرايس.