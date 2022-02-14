تعيش شهورا بلا ماء.. السعودية تتوسع في زراعة شجرة الغضا

يرى الناشط البيئي السعودي عبدالله العبدالجبار جانبا مضيئا للصحاري، إنه شجرة الغضا التي لا تنتج بذورا إلا حين تصبح أكثر جفافا، فيما يفُسح المجال للإكثار من زراعتها في صحراء القصيم الشاسعة في المملكة العربية السعودية.

وعلى مدى قرون وفرت ملايين من هذه الأشجار الحطب وعلف الحيوانات والراحة من حرارة الصحراء لسكان الجزيرة العربية.

وتعمل جذور هذه الشجرة على تماسك الرمال حولها؛ ما يساعد على الحد من العواصف الرملية.

وقال عبدالجبار، نائب رئيس جمعية غضا البيئية، إن الجمعية تعتزم زراعة 250 ألفا من هذه الأشجار العام الجاري في عُنيزة بوسط منطقة القصيم.

وأضاف: ”هذا الغضا إرث عنيزة ورمز عنيزة.. فوائد الغضا عندنا أنه يثبت الرمال“.

وتأتي زراعة أشجار الغضا في إطار مبادرة خضراء للحكومة السعودية تستهدف تقليل انبعاثات الكربون والتلوث وتدهور التربة.

وتستهدف المملكة زراعة عشرة مليارات شجرة خلال العقود المقبلة، في إطار حملة طموحة كشف عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العام الماضي، كما تعتزم الرياض أيضا العمل مع دول عربية أخرى لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في أنحاء الشرق الأوسط.

وتعاني دول كثيرة في الشرق الأوسط من درجات الحرارة المرتفعة وفترات الجفاف الأطول والأكثر تكرارا؛ وهو ما يضغط على إمدادات المياه وإنتاج الغذاء.

ويمكن لشجرة الغضا أن تعيش شهورا دون قطرة ماء، وتزدهر في البيئات القاسية بشكل خاص، حيث قد ترتفع درجات الحرارة إلى 58 درجة مئوية، ومنطقة الخليج العربي من أشد المناطق حرارة على سطح الأرض.

وسجلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية متنزهات الغضا في عنيزة، العام الماضي، كأكبر حديقة نباتية في العالم لأشجار الغضا، وتغطي هذه المتنزهات مساحة 172 كيلومترا مربعا.

وفي زيارة في الآونة الأخيرة، بدت مساحات أشجار الغضا ممتدة عبر الأفق، لتبث الحياة في الصحراء مع هبوب الرياح من خلال أوراقها التي تشبه الإبر.

وبينما يسير في المتنزهات ممسكا بشهادة غينيس في يديه، قال ماجد السليم، رئيس مجلس إدارة جمعية غضا البيئية، إن ”شجرة الغضا الحقيقة فيها مميزات كثيرة، أهمها أنها لا تحتاج إلى كميات كبيرة من الماء؛ لذلك اهتم أهالي عنيزة بهذه الشجرة لتكون حقيقة رمزا بيئيا لهذه المحافظة“.