دون الإضرار بالبيئة.. طريقة جديدة لاستخراج المعادن النادرة من النفايات الإلكترونية

توصل باحثون في الولايات المتحدة، إلى طريقة جديدة لاستخراج المعادن النادرة والمهمة من النفايات الإلكترونية دون الإضرار بالبيئة، وذلك بهدف إعادة استخدامها مجددًا.

والباحثون كانوا ضمن فريق من ”مختبر لورنس ليفرمور الوطني، وجامعة ولاية بنسلفانيا، وجامعة أريزونا، بالتعاون مع شركة ”WRE“ لاستخراج المعادن النادرة في الولايات المتحدة“، وفق ما ذكره تقرير متخصص.

وبحسب التقرير، فإن ”الفريق استخدم في طريقته الجديدة، بروتينًا طبيعيًا يسمى ”lanmodulin“، بعدما اكتشف مركز المعادن الحرجة في جامعة ولاية بنسلفانيا، أهميته في فصل المعادن المهمة عن النفايات الإلكترونية“.

وقال التقرير الذي نشره الموقع الإلكتروني لمختبر ”لورنس ليفرمور الوطني“، إن ”الأساليب الشائعة الاستخدام لاستخراج وفصل وتنقية المعادن النادرة من النفايات الإلكترونية، تستخدم عمليات كيميائية ضارة بالبيئة“.

وأوضح أن ”هذا الاكتشاف الجديد مكَّن من الاستخراج الكمي والانتقائي لهذه المعادن بخطوة واحدة، وهي قدرات لا توفرها الطرق الحالية“.

”وتقدم الطريقة الجديدة، العديد من المزايا الفريدة مقارنة بالطرق السابقة، بما في ذلك توافقها مع المعادن منخفضة الدرجة، والعالقة بين مدافن النفايات“، وفق المصدر ذاته.

وأشار إلى أن الطريقة المبتكرة ”تتخلص من المذيبات الضارة، وتحقق قدرة فصل بكفاءة عالية لبعض العناصر الأرضية النادرة والمهمة“.

ويخطط الفريق البحثي لتطوير طريقة قائمة على بروتين ”Lanmodulin“، لاستعادة معادن نادرة وعالية القيمة من النفايات، مثل: ”السكانديوم“، و“الإيتريوم“.

ويدخل معدن ”السكانديوم“ في صناعة سبائك ألومنيوم عالية القوة وخفيفة الوزن، والتي من شأنها توفير الوقود عند استخدامها بصنع الطائرات والمركبات.

وتنتج الصين غالبية المعادن الأرضية النادرة، بما في ذلك المعدنان سالفا الذكر.

وبسبب قلة مصادر ”السكانديوم“، فإن استخداماته محدودة في التطبيقات التجارية.

من جانبه، بين مارتي ويمز، من شركة ”WRE“، أن ”إمكانية استخراج وفصل وتنقية معدن سكانديوم والمعادن النادرة عالية القيمة، بطرق مستدامة وبكفاءة، ستحدث ثورة في إعادة استخدامها، وتوسيع نطاق إنتاجها الصناعي“.

وأوضح تقرير المختبر أن ”هذه المعادن النادرة وغيرها من المعادن المهمة تستخدم بصنع العديد من الأجهزة الحيوية، بما في ذلك: مكونات أجهزة الحواسيب، والمغناطيسات عالية الطاقة، وتوربينات الرياح، والهواتف المحمولة، والألواح الشمسية، والموصلات الفائقة، وبطاريات السيارات الكهربائية، وشاشات إل سي دي، ونظارات الرؤية الليلية“.