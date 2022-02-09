مدغشقر.. ارتفاع عدد قتلى الإعصار باتسيراي إلى 80

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار باتسيراي الذي انحسر يوم الإثنين، عن مدغشقر إلى 80 قتيلا، وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الأربعاء.

وأفاد المكتب الوطني لإدارة الأخطار والكوارث الذي يحصي الخسائر في المناطق الأكثر تضررا، وخصوصا على الساحل الشرقي للجزيرة في المحيط الهندي، أن الحصيلة ارتفعت من 30 قتيلا مساء الثلاثاء إلى 80 الأربعاء، بينهم 60 في إقليم إيكونغو في المنطقة المذكورة، حسبما أفادت ”فرانس برس“.

وكان المكتب أحصى صباح الأربعاء، أكثر من 94 ألف متضرر ونحو 60 ألف نازح، بينما شرعت عدة منظمات غير حكومية ووكالات تابعة للأمم المتحدة في نشر طواقمها لمساعدة المتضررين من هذه الأمطار الغزيرة والرياح العاتية.

وضرب الإعصار الاستوائي ليل السبت الأحد، منطقة ساحلية زراعية تمتد على طول 150 كلم، وذات كثافة سكانية منخفضة، قبل أن يتجه غرباً إلى داخل البلاد مسبباً فيضانات في الأنهر دمرت حقول الأرز ”خزان“ مدغشقر، ما يثير خشية من تفاقم الوضع الإنساني.

وأوضحت باسكوالينا ديسيريو، مديرة برنامج الأغذية العالمي في البلاد: ”تضررت حقول الأرز وفقدت المحاصيل، إنها الزراعة الرئيسية لسكان مدغشقر وسيتأثر أمنهم الغذائي بشكل هائل في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة ما لم نتحرك على الفور“.

ووزعت الوكالة التابعة للأمم المتحدة وجبات ساخنة وخاصة في ماناكارا، إحدى أكثر المناطق تضررا.

إلى جانب المساعدات التي قدمتها الحكومة، وزعت العديد من المنظمات غير الحكومية، بينها منظمة ”العمل ضد الجوع“ و ”هانديكاب إنترناشيونال“ و“أنقذوا الأطفال“ و“أطباء العالم“ معدات منزلية ومواد غذائية ومنتجات للعناية بالنظافة الشخصية.

وكانت البلاد، التي يقارب عدد سكانها 30 مليونا، لا تزال تعاني بالفعل من تبعات الإعصار ”أنا“ الذي ضرب الجزيرة قبل أسبوعين فقط، وتسبب في مقتل 55 شخصا وتشريد 130 ألفا.

ويوم الإثنين، توجه رئيس البلاد أندي راجولينا جوا إلى بلدة مانانجاري الساحلية، التي تبعد نحو 500 كيلو متر عن العاصمة تناناريف، والتي ذكرت تقارير أنها قد دُمرت، كما ذكرت ”رويترز“.

وكانت الطرق البرية إلى البلدة قد انقطعت بفعل الفيضانات.

وقال راجولينا على صفحته على ”فيسبوك“ يوم الإثنين، إنه ذهب إلى هناك لإبداء التضامن مع من فقدوا أحباءهم ومنازلهم، وليطلع بنفسه على ما تحتاجه المنطقة من مساعدات.