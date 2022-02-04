عاصفة شتوية عاتية تجتاح وسط وشمال شرق الولايات المتحدة‎‎

اجتاحت عاصفة شتوية عاتية وسط وشمال شرق الولايات المتحدة مسببة تساقطا كثيفا للثلوج وانقطاع الكهرباء عن آلاف السكان، وأدت إلى إغلاق المدارس في عدة ولايات.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، إن التحذيرات الصادرة من عاصفة شتوية وثلجية تظل سارية في مناطق واسعة بالولايات المتحدة تمتد من تكساس إلى الغرب الأوسط وحتى نيو إنجلاند حتى صباح الجمعة.

وذكرت ”سي.إن.إن“ أن أكثر من 100 مليون شخص في ما لا يقل عن 25 ولاية كانوا معنيين بتحذيرات الطقس الشتوي، يوم الخميس.

وأدت العاصفة إلى سقوط الثلوج بغزارة على الغرب الأوسط يوم الأربعاء. كما تسببت في اضطرابات كبيرة في السفر مع إلغاء أكثر من أربعة آلاف رحلة جوية حسبما أفاد موقع فلايت أوير الإلكتروني الذي يتتبع رحلات الطيران.

وتجتاح عاصفة ثلجية عاتية أجزاء من ولايات تكساس وآركنسو وكنتاكي وتنيسي.

وكان أكثر من 220 ألف منزل ونشاط تجاري في تكساس وآركنسو ومسيسبي وتنيسي دون كهرباء بعد ظهر الخميس، حسبما ذكر موقع باور أوتدج الإلكتروني.

وحذرت ”خدمة الطقس الوطنية“ الأمريكية، الثلاثاء، من عاصفة تهدد المناطق الوسطى في الولايات المتحدة بثلوج ثقيلة، قالت إنها ستؤثر على الولايات الممتدة من نيوميكسيكو إلى أوهايو.

وقالت إن بعض المناطق، امتدادا من جبال روكي وصولا إلى السهول الوسطى (المعروفة أيضا باسم السهول العظمى أو الكبرى) والغرب الأوسط ستشهد ثلوجا بسمك يتراوح بين 6-12 إنشا (15 – 30 سم) بحلول صباح الخميس.

وتوقعت خدمة الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة إلى 15 درجة فهرنهايت (-9 درجة مئوية)، منوهة إلى أن الجبهة القطبية ستنتقل إلى شمال شرقي الولايات المتحدة، بعد يوم الخميس.

وأوصت هيئة الأرصاد سكان تلك المناطق بأخذ احتياطاتهم بالأخص مع توقعات بالتجمد، وحذرت من أن المزيج بين الثلج والجليد ”سيهيئ ظروفا خطرة على الطرقات“.

وكانت الهيئة قد أصدرت أيضا تحذيرات من احتمال حدوث فيضانات بالمناطق الساحلية، وألغت شركة أمتراك للسكك الحديدية خدمات نقل الركاب في معظم أنحاء المنطقة.

وفي ألمانيا، ضربت عاصفة شمال وشرق البلاد، حيث هبّت رياح عاتية أدت إلى وفاة شخص سقطت عليه لوحة إعلانات وجرح شخصين آخرين.

وتوقفت حركة القطارات للمسافات الطويلة جزئيا في عدد من مناطق شمال وشرق البلاد خصوصا بين هامبورغ وبرلين وبريمن. وبقيت الحركة غير منتظمة بسبب سقوط أشجار وغصون على سكك الحديد.

وحذرت خدمات الأرصاد الجوية الأحد، من رياح قوية لا زالت منتظرة في هذه المناطق وفي جنوب ألمانيا.