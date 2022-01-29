الساحل الشرقي الأمريكي على موعد مع "عاصفة قوية" وإلغاء آلاف الرحلات الجوية

يتأهب سكان نيويورك ونيو إنغلاند، اليوم السبت، لقدوم عاصفة شتوية قوية تجلب رياحا عاتية وبرودة قارسة وثلوجا يصل سمكها إلى 60 سنتيمترا، ومن المتوقع أن تكون واحدة من أقسى العواصف في السنوات الأخيرة.

ومع تحرك العاصفة صوب الساحل الشرقي للولايات المتحدة بعدما تشكلت في المحيط الأطلسي قبالة ولايتي نورث وساوث كارولاينا، ألغت شركات الطيران 5000 رحلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأعلنت تأجيل أكثر من 8000، بحسب ما أفادت ”رويترز“.

وأعلن حكام ماريلاند وماساتشوستس ونيوجيرسي ونيويورك حالة الطوارئ ونبهوا إلى احتمال انقطاع الكهرباء وحثوا السكان على إخلاء الطرق اليوم السبت.

وقال تشارلي بيكر حاكم ماساتشوستس في مؤتمر صحفي: ”ستكون عاصفة عاتية، واحدة من أعتى العواصف التي شهدناها في السنوات الماضية على الأرجح.

وأضاف أنه ”من المتوقع أن يكون الانتقال على الطرق شبه مستحيل ونحث الجميع على البقاء في منازلهم الليلة وغدا قدر المستطاع“.

من جهتها، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تحذيرا من احتمال حدوث فيضانات بالمناطق الساحلية وألغت شركة أمتراك للسكك الحديدية خدمات نقل الركاب في معظم أنحاء المنطقة.

وأظهرت لقطات فوتوغرافية على وسائل التواصل الاجتماعي تهافتا على شراء السلع الغذائية ورفوفا خاوية بالمتاجر.

وحذرت الهيئة من أن ”ذرات الثلوج في الأجواء يمكن أن تقلل الرؤية بشدة ومن أن الرياح القوية قد تتسبب في سقوط فروع أشجار وانقطاع الكهرباء عن أجزاء بالمنطقة“.

كما أشارت إلى ”ظروف سفر شبه مستحيلة“ في بعض مناطق سواحل المحيط الأطلسي ونيو إنغلاند، حيث من المتوقع أن يتجاوز تساقط الثلوج 30 سم في بعض الأماكن.

من جهته، قال رئيس بلدية نيويورك، إريك آدامز، في تغريدة على ”تويتر“ إنه ”يتوقع طبقة من الثلوج تبلغ 30 سم في المدينة“، مؤكدا أن ”آليات رش الملح وكاسحات الثلوج جاهزة“، بحسب ما نقلت عنه ”فرانس برس“.

وقالت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوشول، في بيان أيضا: ”ابقوا في منازلكم الليلة وخلال عطلة نهاية الأسبوع وتجنبوا السفر غير الضروري“.

يشار إلى أنه في 7 كانون الثاني/يناير الجاري، ضربت عاصفة ثلجية قسما كبيرا من شمال شرق الولايات المتحدة وأحدثت شللا في وسائل النقل الجوي والبري فيما المدارس مغلقة بمعظمها أساسا بسبب وباء كوفيد-19.

من البيت الأبيض في واشنطن وصولا إلى ولايات شمال شرق البلاد على الحدود مع كندا وصلت سماكة الثلج في بعض المناطق إلى أكثر من 30 سنتمترا، لا سيما في كونيكتيكت وماساتشوستس ورود آيلاند ونيوانغلاند بحسب موقع الأرصاد الجوية ”اكيوويثر“.

وغطت الثلوج جسر بروكلين الشهير وتايمز سكوير في وسط نيويورك وسط صمت نادر في المدينة التي تعد تسعة ملايين نسمة.

ويومها تم إلغاء حوالي 830 رحلة في المنطقة، بحسب موقع ”فلايت آوير“ المتخصص بالطيران.