شعر بها سكان شمال الأردن.. هزة أرضية تضرب بحيرة طبريا

ضربت هزة أرضية بقوة 4.2 بمقياس ريختر جنوب بحيرة طبريا مساء السبت.

ونقلت وسائل إعلام أردنية على لسان شهود عيان في شمال الأردن لا سيما بمحافظة إربد، شعورهم بالهزة.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن هزة أرضية بقوة 4.2 درجة وقعت شمال البلاد، مساء السبت.

وقالت صحيفية صحيفة يديعوت احرنوت العبرية، شعر السكان بالزلزال فيما لم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار.

ونقلت قناة ”رؤيا“ الأردنية الخاصة، على لسان مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان، حدوث هزة أرضية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر وشعر بها سكان شمال الأردن.

وقال وقال سويدان في تصريح لـ ”رؤيا“ إن الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 11:37 من مساء السبت، مركزها جنوب بحيرة طبريا وبعمق 10 كم.

وأضاف سويدان أنه تم رصد هزتين أرضيتين أخريين، سجلت الثانية في تمام الساعة 11:55 من مساء السبت بقوة 2.7 درجة على مقياس ريختر، مركزها جنوب بحيرة طبريا وبعمق 5 كم، لم يشعر بها سكان الأردن.