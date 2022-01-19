6 تحت الصفر.. "طريف" في السعودية تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة منذ 30 عاما

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

سجلت مدينة طريف في شمال السعودية الأربعاء، ست درجات تحت الصفر وهي أدنى حرارة تشهدها المملكة منذ 30 عاما، فيما توقع خبير في الأرصاد الجوية اشتداد البرودة خلال الأيام المقبلة مع تكثف الكتل الهوائية القطبية.

وذكر المركز الوطني للأرصاد على ”تويتر“، أنّ مدينة طريف في شمال البلاد عند الحدود مع الأردن هي ”أبرد مدينة سعودية في شتاء الـ 30 عاماً الماضية وفقاً للسجلات المناخية للمركز“.

وأوضح المركز أن مدينة القريات عند الحدود مع الأردن سجلت الثلاثاء خمس درجات تحت الصفر، وعرعر عند الحدود مع العراق أربع درجات تحت الصفر.

وأشار في تقاريره اليومية إلى استمرار موجة البرد على مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع مع إمكان تكوّن الصقيع.

وتعرف السعودية بأنها واحدة من أكثر دول العالم حرا، لكنّ مناطقها الشمالية عادة ما تتعرض لموجات برد شديد خلال فصل الشتاء.

وفي تبوك في شمال غرب البلاد، غطت الثلوج جبل اللوز ما دفع مئات الأسر السعودية للخروج للتنزه واختبار الطقس البارد.

وقال حسن عبدالله المسؤول في مركز ”وسم“ للأرصاد الجوية المتخصص في طقس المنطقة العربية لوكالة فرانس برس، إنّ ”الكتل الهوائية القطبية السيبيرية تؤثر حاليًا على مناطق شاسعة من شمال السعودية“.

وتوقع أن ”تشتد الموجة السيبيرية خلال نهاية هذا الأسبوع وتؤثر على أجزاء في وسط السعودية مثل مدينة الرياض“، التي شهدت أمطارا غزيرة نهاية الأسبوع الماضي.

ومنذ مطلع السنة، تبثّ قناة الإخبارية الحكومية لقطات لثلوج تغطي الكثير من شوارع مدن تبوك وطريف وعرعر.

كذلك تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لتساقط الثلوج على منازلهم وسياراتهم.

وكانت أدنى درجة حرارة سجلت في المملكة هي سبع درجات تحت صفر، حسب ما أفاد متحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية الحكومية في تصريحات في 2020 بدون أن يشير إلى تاريخ حدوث ذلك.

وتتعرض منطقة الخليج العربي خلال الأيام المقبلة، إلى موجة باردة شديدة، تصاحبها فرص سقوط أمطار.

وطبقا لتوقعات الأرصاد، فمن المحتمل أن تكون تلك الموجة هي الأبرد خلال موسم الشتاء الجاري.

كما تهب رياح شمالية غربية، تتراوح شدتها من نشطة إلى قوية السرعة على معظم المناطق، بداية من الأربعاء، حتى نهاية الأسبوع الجاري، مما يؤدي إلى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا.

كما يرتفع الموج داخل البحر إلى أكثر من 10 أقدام، ويصاحب الرياح الشمالية الغربية انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تصل إلى أقل من 8 درجات.