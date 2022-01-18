العراق.. موجة برد وثلوج تعطل الدوام الرسمي في عدة محافظات

أعلنت الإدارات المحلية لعدد من المحافظات العراقية، تعطيل الدوام الرسمي، بسبب موجة البرد التي اجتاحت البلاد، فيما شهد إقليم كردستان شمالي البلاد تساقط ثلوج كثيفة.

ومنذ أيام يؤثر على إقليم كردستان العراق، منخفض جوي بارد جدا، مصحوب بالأمطار الغزيرة والثلوج الكثيفة سواء في المناطق الجبلية أو مراكز المدن بما فيها العاصمة أربيل، وهو ما انسحب سريعاً على بقية محافظات البلاد.

وقررت محافظة السليمانية، إعلان عطلة رسمية، ليومي الثلاثاء، والأربعاء، بسبب سوء الأحوال الجوية، واستمرار تساقط الثلوج.

كما أعلنت محافظتا نينوى، والأنبار، وواسط، وديالى، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأربعاء.

وتشير التنبؤات الجوية، الثلاثاء، إلى تأثر البلاد بموجة ثلوج جديدة أكثر كثافة، فضلا عن انخفاض في درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في بعض المناطق.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي، في ايضاح له: إن ”خرائط الطقس تشير إلى تقدم منخفض قطبي تصاحبه كتلة هوائية شديدة البرودة، يؤثران على البلاد بدءا من ساعات بعد ظهر يوم الأربعاء، وتتكاثر الغيوم تدريجيا في المناطق الشمالية تليها الأنبار لتصاحبها فرص أمطار على أغلب مدن الشمال“.

وأضاف، ”فرص تساقط الثلوج أو الأمطار المتجمدة في مناطق وسط البلاد ضعيفة حاليا، ولا توجد في خرائط الطقس لكن من المحتمل حدوثها فجر وصباح الخميس خصوصا أنها تتزامن مع انخفاض الشديد في الحرارة“.

وتابع، ”تستمر الأجواء الباردة الليلة ويوم الأربعاء، واعتباراً من الخميس تندفع موجة برد قطبية قارسة وتسجل درجات الحرارة أقل من الصفر المئوي على أغلب مناطق الشمال وغرب البلاد“.

ولا تزال الثلوج تغطي منذ أيام قضاء بنجوين التابع لمحافظة السليمانية بكثافة كبيرة.

وتظهر صور المدينة، جانباً من الشوارع والأشجار والمنازل والبيوت، وجميعها مغطاة بكميات كبيرة من الثلوج، مما جعل السير صعباً على سكان هذه المناطق.