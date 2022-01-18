ناسا: احتمالية وجود حياة قديمة على كوكب المريخ

قالت وكالة ”ناسا“ الأمريكية لأبحاث الفضاء، إن عينات جمعتها مركبتها على المريخ تشير إلى احتمال وجود حياة قديمة على سطح الكوكب.

ولا تزال المركبة الفضائية ”كيوريوسيتي“ التابعة للوكالة في مهمة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، لتحديد ما إذا كان المريخ صالحًا للسكن من قبل كائنات حية.

وأشارت شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية الثلاثاء، إلى أن تحليلا جديدا لعينات الرواسب التي جمعتها العربة الجوالة، كشف عن وجود الكربون وحياة محتملة قديمة على الكوكب الأحمر.

وأضافت أنه قد يكون مجرد تفسير واحد محتمل لسبب وجود الكوكب.

وأوضحت الشبكة، أن الكربون هو الأساس لجميع أشكال الحياة على الأرض، ودورة الكربون هي العملية الطبيعية لإعادة تدوير ذرات الكربون.

ولفتت إلى أنه على كوكبنا الأصلي، تمر ذرات الكربون بدورة أثناء انتقالها من الغلاف الجوي إلى الأرض، ومن ثم العودة إلى الغلاف الجوي.

وأشارت إلى أن معظم الكربون موجود في الصخور والرواسب، والباقي في المحيط العالمي والغلاف الجوي والكائنات الحية.

وقالت الشبكة ”هذا هو السبب في أن ذرات الكربون مع دورة إعادة التدوير الخاصة بها هي عناصر تتبع للنشاط البيولوجي على الأرض، لذلك يمكن استخدامها لمساعدة الباحثين في تحديد ما إذا كانت الحياة القديمة موجودة على المريخ“.

وأضافت ”عندما يتم قياس هذه الذرات داخل مادة أخرى، مثل: الرواسب المريخية، فإنها يمكن أن تلقي الضوء على دورة الكربون على كوكبٍ ما، بغض النظر عن وقت حدوثها“.

ونقلت عن دراسة لوكالة ”ناسا“ نشرت في مجلة ”العلوم الوطنية“ الأمريكية قولها، إن معرفة المزيد عن أصل هذا الكربون المريخي المكتشف حديثًا يمكن أن تكشف أيضًا عن عملية دورة الكربون على المريخ.

وذكرت الدراسة، أن عينات الرواسب التي تم جمعها بين عامي 2012 و2021، تم تسخينها إلى نحو 1،562 درجة فهرنهايت (850 درجة مئوية)، من أجل فصل العناصر؛ ما تسبب في إطلاق عينات غاز الميثان، والذي تم تحليله بعد ذلك بواسطة أداة أخرى في ترسانة العربة الجوالة لإظهار وجود نظائر كربون مستقرة أو ذرات كربون.

وقال كرستيان هاوس، مؤلف الدراسة الرئيس وأستاذ علوم الأرض في جامعة ولاية بنسلفانيا ”عينات الكربون تشبه إلى حد ما عينات من أستراليا مأخوذة من رواسب عمرها 2.7 مليار سنة“.