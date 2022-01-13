العراق.. السيول تجتاح مناطق من أربيل (فيديو)

اجتاحت مياه الأمطار، الخميس، عددا من مناطق محافظة أربيل بإقليم كردستان، شمالي العراق؛ ما تسبب بغرق العديد من الشوراع الرئيسة، فيما أجّلت الحكومة امتحانات نصف السنة للمدارس.

ومنذ مساء الأربعاء، هطلت أمطار غزيرة على المدينة، واستمرت حتى صباح الخميس، حيث ارتفعت المياه في بعض الأحياء، إلى مستويات عالية، خاصة مناطق عينكاوا وكولان وتقاطع شورش، حيث خرجت بعض الشوارع عن الخدمة، بسبب ارتفاع مناسيب المياه.

وأغلقت المياه مبنى مجلس وزراء إقليم كردستان، وسط المدينة.

بدورها، أعلنت مديرية الدفاع المدني في أربيل، تسجيل أضرار مادية، دون وقوع خسائر بشرية حتى الآن جراء الأمطار.

وقال الناطق الرسمي باسم المديرية الرائد سركوت كارش لوكالة ”واع“ الرسمية، إن ”السيول غطت مناطق برايتي، وشورش، وهوليرنوي، وسيداوة، وتقاطع مجلس الوزراء في اربيل“.

وأكد أن ”السيول أدت إلى إلحاق أضرار مادية دون تسجيل أي خسائر بشرية حتى الآن“.

ودعت مديرية الدفاع المدني ”المواطنين إلى الاتصال بدوائرها في حال حدوث أي طارئ“.

وأعلنت وزارة تربية إقليم كردستان، الخميس، تأجيل امتحانات نصف السنة إلى يوم السبت المقبل.

وقالت المديرية في بيان إنه ”بسبب الأمطار الغزيرة ولحماية أرواح وسلامة الطلبة والكادر التدريسي، نعلن عن تعطيل الدوام وتأجيل الامتحانات إلى يوم السبت المقبل“.

كما دعا محافظ أربيل أوميد خوشناو ، سكان العاصمة أربيل إلى التقليل من تحركاتهم وعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى، حِفاظا على سلامتهم.

وقال خوشناو، في تصريحات صحفية إنه ”من أجل سلامة المواطنين، وعدم عرقلة تحركات الفرق البلدية داخل العاصمة، وضواحيها أطالب المواطنين بالحد من تحركاتهم وعدم الخروج إلا للضرورة“.

وأكد أن ”التوقعات تشير إلى استمرار هطول الأمطار الغزيرة“.

وشهدت مدينة أربيل موجتي سيول وفيضانات، كانت أولاها نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والموجة الثانية في الـ20 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وأدت الى غرق العديد من الأحياء السكنية وخلفت عددا من الضحايا والمفقودين، وخسائر مادية كبيرة.