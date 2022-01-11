زلزال يضرب قبرص

ذكر مركز رصد الزلزال الأوروبي المتوسطي أن زلزالا شدته 6.4 درجة ضرب منطقة قبرص اليوم الثلاثاء.

وشُعر بالهزة في مناطق بعيدة مثل تركيا وسوريا ولبنان وإسرائيل ومصر، حسبما قال علماء الزلازل والسكان. إلا أن المعلومات المتوفرة لا تزال قليلة.

كان مركز الزلزال ، الذي وقع في الساعة 3:07 بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء، على بعد حوالي 55 كيلومترا (34 ميلا) شمال غرب إمبا في قبرص ، أو 111 كيلومترا (69 ميلا) شمال غرب ليماسول.

ووضع المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل الشدة6.3 درجة ، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 6.4 ، على عمق 60 كيلومترًا (37 ميلًا) ، مما يجعله زلزالًا ضحلًا نسبيًا.

ولم تتوافر على الفور تفاصيل عن الأضرار أو الاصابات.

من جانبه أفاد معهد الزلازل الأمريكي أن زلزالا عنيفا بلغت قوّته 6.6 درجات على مقياس ريختر، ضرب فجر الثلاثاء في البحر المتوسط قبالة السواحل الغربية لجزيرة قبرص.

وقال المعهد إنّ الزلزال وقع في الساعة 03:07 بتوقيت الجزيرة (01:07 ت غ) على عمق 19.6 كلم.