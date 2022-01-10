برنامج أوروبي: السنوات السبع الماضية كانت الأكثر حرارة على الإطلاق

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

كانت السنوات من 2015 إلى 2021، الأكثر حرارة على الإطلاق، ما يؤكد تقدم ظاهرة احترار المناخ مع تركيزات قياسية من غازات الدفيئة، كما أعلن، الإثنين، برنامج ”كوبرنيكوس“ الأوروبي لرصد الأرض.

ورغم أن عام 2021 كان الخامس الأكثر حرارة على الإطلاق، تكبّد الآثار المدمرة لتغير المناخ: موجات حر استثنائية وقاتلة في أمريكا الشمالية وجنوب أوروبا، وحرائق مدمرة في كندا وسيبيريا، وموجة برد قارس في وسط الولايات المتحدة، ومتساقطات شديدة في الصين وأوروبا الغربية.

ورغم انخفاض مستوى ظاهرة ”إل نينيا“ المناخية، فإن 2021 سجّل وفقا لكوبرنيكوس متوسط درجة حرارة أعلى تراوح بين 1,1 و1,2 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية (1850-1900).

وهذه مقارنة مرجعية لقياس الاحترار الناجم عن انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري، علما أن هدف اتفاق باريس للمناخ الذي أبرم في العام 2015 قضى بحصر الاحترار بدرجتين مئويتين وبـ 1,5 درجة مئوية إذا أمكن.

وفي المتوسط السنوي، يحتل العام 2021 مرتبة متقدمة قليلا عن عامي 2015 و2018، مع بقاء العام 2016 الأكثر حرا.

وتشير هذه الهيئة الأوروبية أن السنوات السبع الماضية ”كانت الأكثر حرا على الإطلاق، بهامش واضح“.

وقال كارلو بوونتمبو، مدير خدمة تغير المناخ في ”كوبرنيكوس“: ”هذا تذكير صارخ بضرورة تغيّرنا واتخاذ تدابير فعالة وحاسمة للتحرك نحو مجتمع مستدام والعمل على خفض انبعاثات الكربون“

وحدد البرنامج في 2021 تركيزات قياسية جديدة في الغلاف الجوي لغازات الدفيئة الناتجة عن النشاط البشري والمسؤولة عن ظاهرة احترار المناخ.

وبلغ ثاني أكسيد الكربون، وهو المسبب الرئيسي للاحترار والذي يصدر أساسا من احتراق الوقود الأحفوري وإنتاج الأسمنت، مستوى قياسيا بلغ 414.3 جزءا في المليون، وفقا للبيانات ”الأولية“ من كوبرنيكوس.

المسمار الأخير في النعش

في عام 2020، رغم التباطؤ في النشاط بسبب الوباء، قامت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة بقياس هذا التركيز عند 413.2 جزءا في المليون، أو 149 % أعلى من مستوى عصر ما قبل الثورة الصناعية.

ويتتبع كوبرنيكوس أيضا انبعاثات الميثان، وهو غاز من غازات الدفيئة تأثيره أكبر من تأثير ثاني أكسيد الكربون لكنه لا يبقى لفترة طويلة في الغلاف الجوي، وحوالي 60% منه ناجم عن النشاط البشري (تربية حيوانات مجترة وزراعة الأرز ومطامر النفايات والبقية منبعثة من مصادر طبيعية مثل المستنقعات).

وهذه الغازات ”استمرت في الزيادة عام 2021 (…) لتصل إلى متوسط أقصى غير مسبوق“ وفق البرنامج الأوروبي الذي أشار مع ذلك إلى أن مسبب هذه الزيادة ”غير مفهوم تماما“.

وخلال مؤتمر الأطراف المناخي (كوب26) الذي عقد في تشرين الثاني/ نوفمبر، انضمت حوالي 100 دولة إلى ”مبادرة“ تهدف إلى خفض انبعاثات الميثان بنسبة 30%.

وهذا هدف، إذا تم تحقيقه، سيجعل من الشعار الذي تم التوصل إليه في مؤتمر غلاسغو أكثر واقعية وهو ”الحفاظ على هدف 1,5 درجة مئوية حيا“.

والتزامات خفض الانبعاثات التي قدمتها البلدان المشاركة، بما فيها التي أعلنت خلال مؤتمر كوب 26، تترك العالم على مسار احترار ترتفع فيه درجة حرارة الأرض 2,7 درجة مئوية، وهو مستوى وصفته الأمم المتحدة بأنه ”كارثي“.

وخلال انعقاد مؤتمر الأطراف كوب 26، أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن السنوات السبع بدءا من العام 2015، قد تكون الأكثر حرا على الإطلاق، محذرة من أن المناخ العالمي بدأ بالتالي يدخل ”منطقة مجهولة“.

وقال السير براين هوسكينز مدير معهد غرانثام لتغير المناخ الإثنين في إمبيريال كوليدج لندن: ”هذا تحذير آخر حول ما نفعله بكوكبنا ونحن في حاجة ماسة إلى تحركات فعلية لخفض الانبعاثات“، مشيرا إلى أنه ”يصبح من الصعب قول شيء جديد في كل مرة نرى مسمارا جديدا يدّق في نعش الكوكب“.