زلزال قوي يضرب مقاطعة تشينغهاي شمال غرب الصين

أفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، أن زلزالًا بلغت قوته 6,6 درجات هزّ مقاطعة تشينغهاي النائية شمال غرب الصين، في ساعة مبكرة من صباح السبت بالتوقيت المحلي.

وأوضح المعهد، أن مركز الزلزال الذي وقع قرابة الساعة الأولى و 45 دقيقة صباحًا (17,45 ت غ) تم تحديده على عمق يبلغ 10 كيلومترات، ويقع على بعد 140 كيلومترًا شمال غرب مدينة شينينغ.

وأوضح المعهد الأمريكي أن هزة ارتدادية بقوة 5,1 درجات أعقبت الزلزال الرئيسي بعد مرور حوالي 25 دقيقة.

من جهته، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 6.3 درجة ضرب تشينغهاي في شمال الصين يوم السبت بالتوقيت المحلي.

وتمتد مقاطعة تشينغهاي ذات الكثافة السكانية المنخفضة عبر هضبة التيبت، وقد شهدت عام 2010 زلزالا بقوة 6,9 درجات تسبب بمقتل وفقدان 3000 شخص.