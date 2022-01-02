أمطار غزيرة تجرف سيارات وتغرق شوارع في الكويت

أغرقت الأمطار الغزيرة التي تشهدها الكويت، منذ مساء أمس السبت، العديد من المناطق والشوارع الرئيسة في البلد الخليجي الذي واجه في مواسم أمطار سابقة أزمة مشابهة وغرق شوارع وتشكُل سيول نتيجة الهطولات الغزيرة التي تسببت بخسائر مادية وبشرية.

وشكلت الأمطار التي عمت معظم المناطق في البلاد وتفاوتت غزارتها بين منطقة وأخرى وسط توقعات باستمرارها حتى منتصف الليل، سيولا جرفت بعض السيارات وألحقت أضرارا مادية ببعض الممتلكات.

أمطار غزيرة تتسبب بغرق السيارات و إغلاق عدد من الشوارع والجسور في #الكويت#إرم_نيوز pic.twitter.com/Tqhx8054q4 — إرم نيوز (@EremNews) January 2, 2022

وتعاملت فرق الإطفاء مع أكثر من مئة بلاغ حتى ظهر اليوم الأحد، معظمها في محافظتي حولي والفروانية، حيث تمكنت من إنقاذ 106 أشخاص كانوا عالقين في تجمعات المياه في الطرق والمنازل.

وتوقعت قوة الإطفاء العام في بيان نشرته عبر حسابها في ”تويتر“، أن يزيد عدد البلاغات خلال الساعات المقبلة، مع استمرار هطول الأمطار، مناشدةً السكان بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى لحين استقرار الطقس.

بعض عمليات الانقاذ التي قامت بها فرق قوة الإطفاء العام في أماكن متفرقة pic.twitter.com/Ad42zlrgIr — قوة الإطفاء العام (@kff_kw) January 2, 2022

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو الموثقة للهطولات المطرية تجمعات المياه وارتفاع مستوى هذه التجمعات ببعض المناطق والتي غمرت السيارات بشكل شبه كلي.

كما تم توثيق لحظة إنقاذ فرق الإطفاء لعدد من الأشخاص الذين علقوا في هذه التجمعات، التي باشرت الجهات المختصة بما فيها فرق الطوارئ بوزارة الأشغال التعامل معها في محاولة لسحب المياه من الشوارع والطرقات التي تم إغلاق بعضها لارتفاع منسوب المياه فيها.

فرق الإطفاء تعاملت مع مائة وثلاثة بلاغات خاصة بالأمطار حتى هذه اللحظة pic.twitter.com/I1nibDqNyp — قوة الإطفاء العام (@kff_kw) January 2, 2022

وأبدى كثير من الأشخاص استياءهم بسبب غرق مناطقهم، محملين وزارة الأشغال المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم.

وحذرت مصادر في وزارة الأشغال من مواجهة الوزارة لتحدٍ كبير يتعلق بمدى قدرة الشبكة على تصريف المياه بشكل منتظم، مرجحةً ”أن تكشف الأمطار الحالية عن خلل يتعلق بضعف الاستعدادات في عدد من المناطق التي تعاني فيها شبكتا الأمطار ومياه الصرف الصحي من مشاكل مستمرة طوال السنوات الأخيرة“، وفقا لصحيفة ”القبس“ المحلية.

وتعد قضية الطرقات والشوارع واحدة من أبرز القضايا التي يثيرها الكويتيون على الدوام، وسط مطالبات بإصلاح مشكلة بعض الشوارع التي تعاني من حفر وتشققات، فضلًا عن تطاير الحصى من بعضها خاصة خلال فصل الشتاء مع تساقط الأمطار الغزيرة.

وكانت الكويت شهدت، خلال شتاء 2018، هطولات مطرية غزيرة، وتشكلت السيول وغرقت على إثرها الشوارع، وتسببت بخسائر مادية وبشرية، نتج عنها إحالة مسؤولين في الهيئة العامة للطرق إلى التحقيق، فضلًا عن استجواب وزيرة الأشغال والإسكان آنذاك جنان بوشهري.