الثلوج تكسو مساحات واسعة من تبوك السعودية

تساقطت الثلوج الكثيفة، اليوم السبت، على مناطق واسعة في شمال غرب السعودية، حيث تبني الرياض عددًا من المدن والمشاريع السياحية العملاقة التي بدأت باستقطاب سياح غربيين حتى قبل أن تكتمل.

وشهدت قرى وبلدات عديدة في منطقة تبوك الواقعة في أقصى شمال غرب المملكة، والمطلة على البحر الأحمر، تراكم الثلوج المتساقطة واكتساءها باللون الأبيض، لاسيما جبل اللوز الذي كان الأكثر كثافةً.

ونشر عدد من السكان، صورًا ومقاطع فيديو التقطوها خلال رحلات تنزه بين الثلوج، وقد غطى البياض مساحات واسعة، بينما ارتدوا ملابس شتوية سميكة تقيهم برودة الطقس.

واصطحب أحد المتنزهين من أبناء المنطقة، الربابة، وهي آلة موسيقية وترية تراثية معروفة، بينما تجمع حوله آخرون للاستماع رغم كثافة تساقط الثلوج فوقهم.

واحتفت وسائل الإعلام المحلية بالثلوج، ونشرت صور المتنزهين، وبينهم سياح في المكان، مع الإشارة لتنوع المناخ في المملكة التي تتبدد تدريجيًا صور نمطية حول كونها بلدًا صحراويًا بالكامل.

فيديو | الفن والعزف على أوتار العود تترجم فرحة الزوار واستمتاع الأهالي بتساقط الثلوج على "جبل اللوز" في #تبوك#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/zXT0lchI6V — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 1, 2022

وتمتد السعودية على مساحة جغرافية واسعة يتنوع فيها المناخ من المعتدل في الجنوب إلى الجاف والحار في الوسط، حيث الصحراء، فيما تعد بيئة الشمال الغربي الملاصقة للأردن والبحر الأحمر باردة، وكثيرًا ما تشهد تساقط الثلوج.

واختارت الرياض تلك المناطق الباردة لتبني فيها مدنًا عصرية، ومشاريع سياحية عملاقة، مثل: مدينة ”نيوم“، ومشاريع ”البحر الأحمر“، و ”أمالا“، و ”ذا لاين“، في إطار خطة طموحة للتحول لوجهة سياحية عالمية في غضون سنوات قليلة.

وبدأت تلك المناطق بالفعل في استقطاب السياح، لاسيما من دول أوروبا الغربية، ابتداءً من العام 2018 و2019، عندما بدأت السعودية لأول مرة في تاريخها منح تأشيرات سياحية ميسرة لمواطني نحو 50 دولة.

وتشهد بلدة العلا التاريخية التي سكنها الأنباط قبل نحو ألفي عام، العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية بين الآثار القديمة التي لا تزال في المكان، بينما يعد السياح الغربيون جزءًا رئيسًا من الحاضرين في ذلك المكان التاريخي.

وتخطط الرياض لاستقطاب ملايين السياح عند اكتمال تلك المشاريع، بحيث تصبح السياحة أحد موارد الاقتصاد المتنوع الذي تعمل على بنائه بعد عقود طويلة من الاعتماد على مبيعات النفط.