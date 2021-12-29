زلزال بقوة 7.3 درجة قبالة سواحل إندونيسيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة قبالة ساحل مقاطعة ”مالوكو“ الإندونيسية، في الساعات الأولى من صباح الخميس بالتوقيت المحلي، وذلك بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان.

ولم ترد تقارير فورية عن تحذيرات من حدوث موجات تسونامي أو وقوع إصابات أو أضرار.

وضرب الزلزال في حوالي الساعة 3:25 صباحا بالتوقيت المحلي (18:25 بتوقيت غرينتش الأربعاء)، وضرب على عمق 166 كيلومترا، على بعد حوالي 120 كيلومترا شمال شرقي بلدة ”لوسبالوس“.

وكان زلزال بقوة 7.4 درجة ضرب شرق إندونيسيا، منتصف الشهر الجاري، ما دفع السلطات حينها لإطلاق تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وقال أوجستينوس فلوريانوس، أحد سكان بلدة موميري بجزيرة فلوريس: ”هرع الجميع إلى الشارع“.

وتشهد إندونيسيا زلازل بصورة متكررة بسبب موقعها على ”حزام النار“ في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالي الشديد، حيث تصطدم الصفائح التكتونية التي تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.

ولقي ما لا يقل عن 48 شخصا مصرعهم، وأصيب المئات، عندما ثار بركان جبل سيميرو في جزيرة جاوة، في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.