شعرت به مدن مصرية.. زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جزيرة كريت

قال المعهد الجيوديناميكي اليوناني إن ”زلزالا بقوة 5.7 درجة ضرب جزيرة كريت اليوم الأربعاء“.

ولم ترد بعد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي سجل في وقت سابق أن الزلزال بقوة 6.1 درجة، فيما أوضح مدير المعهد الجيوديناميكي اليوناني، أكيس تسلينتيس، أن السلطات عدلت قراءة قوة الزلزال إلى 5.7 من 5.6 درجة سابقا، وفقا لرويترز.

وقال تسلينتيس الذي كان في كريت لتلفزيون سكاي اليوناني: ”شعرت به“.

وفي الوقت الذي قال فيه مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الزلزال كان على عمق 80 كيلومترا، ذكر المعهد الجيوديناميكي اليوناني أنه كان على عمق 42.7 كيلومتر.

بدوره، أفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر بأن بعض المدن المصرية شعرت بالزلزال.

ويوم الأحد الماضي، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، إن زلزالا قوته 6 درجات ضرب جزيرة كريت اليونانية .

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وفي الـ18 من كانون الأول/ ديسمبر الحالي، ضرب زلزال بلغت شدته 5.4 درجة مناطق في البحر بجنوب اليونان، بين بيلوبونيز وجزيرة كريت.

وفي الـ27 من أيلول/سبتمبر الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.0 درجات على مقياس ريختر جزيرة كريت في اليونان، على عمق 8.7 كم.

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن ”زلزالا بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب قبالة جزيرة كريت اليونانية“.

وكان مركز الزلزال يقع جنوب شرق مدينة هيراكليون.

وأوضح ”معهد أثينا للعلوم الجيوديناميكية“، أن مركز الزلزال كان على بعد 23 كيلومترا إلى الشمال الغربي من أرفي، وعلى عمق عشرة كيلومترات.

وأعلن رئيس بلدية قرية أركالوهوري عن أضرار لحقت بكنيستين، ومبانٍ أخرى في القرية، وأنّ شخصا لقي حتفه بعد سقوط قبة الكنيسة، والآخر حوصر داخل منزل.

وأسفر الزلزال عن مقتل شخص وإصابة 35 آخرين وألحق أضرارا بالعديد من المباني القديمة في الجزيرة.