4 هزات أرضية شمال المغرب خلال ساعات

سجل المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب، 4 هزات أرضية بالمناطق الشمالية للبلاد، خلال 10 ساعات تقريبا، تراوحت قوتها مابين 3.8 و 4 درجات على مقياس ريختر.

ووقعت الهزات الأربع بمنطقة الريف المغربية، حيث ضربت الإقليمين المتجاورين: الحسيمة والدريوش؛ مما أعاد للأذهان ما حدث في الزلزال الذي عرفته مدينة الحسيمة في 2004.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن الهزة الأولى كانت بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، ووقعت في الساعة الواحدة و31 دقيقة و56 ثانية بالتوقيت المحلي (غرينيتش+1) بعد منتصف ليلة الإثنين الثلاثاء.

وسجلت هذه الهزة التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الحسيمة، على عمق 19 كيلومترا.

أما الهزات الثلاث الأخرى فسجلت بإقليم الدريوش، فكانت الأولى في الساعة الواحدة و38 دقيقة و48 ثانية، بلغت قوتها 4 درجات وعمقها 13 كيلومترا.

والثانية بلغت قوتها 4 درجات، ووقعت في الساعة الواحدة و58 دقيقة و42 ثانية على عمق 23 كيلومترا.

بينما الهزة الثالثة، أي الرابعة عموما، فقد بلغت قوتها 8,3 درجة، وسجلت اليوم الثلاثاء في الساعة العاشرة ودقيقتين و54 ثانية، على عمق 14 كيلومترا.

وأعاد هذا الخبر إلى أذهان المغاربة صورا من الزلزال الذي عاشته مدينة الحسيمة بمنطقة الريف في شباط/فبراير 2004، وكان من أعنف الزلازل التي عرفتها المملكة، حيث بلغت قوته 6.5 درجة.

ونتج عنه خسائر مادية وبشرية كبيرة، إذ أسفر عن وفاة حوالي 1000 شخص، ومئات من الجرحى من سكان الحسيمة والمناطق المجاورة لها في إمزورن وبني بوعياش و ايت قمرة، التي حددها الجيولوجيون كمركز الهزة الأرضية العنيفة.

واعتبر ثاني أعنف زلزال في تاريخ المغرب بعد الزلزال الذي عرفته مدينة أغادير في الجنوب سنة 1969، وكان بدرجة 5.7 درجة على مقياس ريختر، وقتل 15 ألف شخص، حوالي ثلث سكان المدينة في ذلك الوقت، كما ترك 53 ألفا بلا مأوى، وبلغت خسائره 290 مليون دولار.

وتزحزحت مدينة أغادير بكاملها ذات مساء رمضاني، نتيجة هزة أرضية ضربت المدينة يوم 29 فبراير من سنة 1960 في الساعة الحادية عشرة و40 دقيقة، حيث بلغت قوتها 7.5 درجة.

وحينها كانت 15 ثانية كافية لتودي بحياة 15 ألف قتيل، أي ما يعادل ثلث سكان المدينة وقتئذ، فضلا عن إصابة حوالي 25 ألفا آخرين بجروح، حيث شكل زلزال أغادير كارثة طبيعية لم يعرف المغرب مثيلا له من حيث الخسائر التي خلفها.

فموقع ”أكادير أوفلا“ (الحصن العلوي)، الذي يعتلي الجبل المطل على المحيط الأطلسي، دمر عن آخره، بينما لحقت خسائر أقل بميناء المدينة الذي أصبح بعد الزلزال ملجأ لإيواء الناجين من الكارثة.

وقد حدد مركز الرجة جنوب المدينة، حيث حفر أخدودا أفقيا امتد من الشمال صوب الجنوب على امتداد عدة كيلومترات، مقتفيا الصدع الجيولوجي المتاخم للمجرى الشمالي لوادي ”تيلضي“، الذي يصب في خليج أغادير.