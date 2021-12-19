ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار الفلبين إلى 75 قتيلا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قُتل 75 شخصا على الأقل في الفلبين جراء الإعصار راي، وهو أقوى إعصار يضرب البلاد هذا العام، على ما أعلنت السلطات الأحد.

وقال حاكم جزيرة بوهول السياحية (وسط)، آرثر ياب، عبر فيسبوك، إن 49 شخصا لقوا مصرعهم وفُقِد أثر 10 آخرين في منطقته، لترتفع بذلك الحصيلة الموقتة للضحايا إلى 75 قتيلا.

وقال ”الاتصالات ما زالت مقطوعة. فقط 21 رئيس بلدية من أصل 48 اتصلوا بنا“.

حين ضرب ”راي“ جزيرة سيارغاو السياحية الشهيرة الخميس كان إعصاراً فائق القوة إذ بلغت سرعة الرياح المصاحبة له 195 كيلومتراً في الساعة.

واضطر أكثر من 300 ألف شخص الى ترك منازلهم والمنتجعات السياحية منذ الخميس، بسبب الإعصار الذي أدّى إلى انقطاعات في التيار الكهربائي والاتصالات في الكثير من المناطق بعدما دمّر أبراج اتصالات وأسقط أعمدة كهرباء واقتلع أشجاراً وهدم مساكن.

وحين ضرب ”راي“ جزيرة سيارغاو السياحية الشهيرة الخميس، كان إعصارا فائق القوة إذ بلغت سرعة الرياح المصاحبة له 195 كيلومترا في الساعة.

وتراجعت سرعة هذه الرياح إلى 155 كيلومترا في الساعة الجمعة، مع تقدّم الإعصار في الأرخبيل حيث خلّف أضراراً جسيمة على ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفلبينية.

وقد ضرب عصر الجمعة، شمال جزيرة ”بالاوان“ الوجهة السياحية الشهيرة قبل أن يبتعد باتجاه بحر الصين الجنوبي نحو فيتنام.

وأظهرت صور التقطها الجيش من الجو أضرارا جسيمة في مدينة ”جنرال لونا إى“ حيث توافد الكثير من هواة ركوب الأمواج والسياح قبل عيد الميلاد، مع ابنية فقدت اسطحها والركام الذي يغطي الأرض.

وقال حاكم جزيرة ديناغات المجاورة أرلين باغاو على فيسبوك إن الإعصار ”سوى الجزيرة بالأرض“، موضحا أن منازل ومراكب وحقولا دمرت بالكامل.

وأضاف باغاو: ”اقتلعت العاصفة الجدران والأسطح“ مشيرا إلى أن ”مخزوننا من الأغذية والمياه يتراجع. الكهرباء والاتصالات معطلة“.

وقال ألبرتو بوكانيغرا مسؤول الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الفلبين إنها ”واحدة من أعتى العواصف التي تضرب البلاد في شهر كانون الأول/ديسمبر خلال العقد الأخير“، مضيفا أن ”المعلومات التي تردنا والمشاهد التي تصلنا مقلقة للغاية“.

وأتى الإعصار ”راي“ في وقت متأخر في الموسم، إذ إن غالبية العواصف المدارية في المحيط الهادئ تتشكل بين تموز/يوليو وتشرين الأول/اكتوبر.

ويحذر علماء منذ فترة من أن الأعاصير تزداد عنفا مع تزايد الاحترار المناخي الناجم عن نشاط الإنسان.