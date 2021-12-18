زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوب اليونان

ضرب زلزال بلغت شدته 5.4 درجة مناطق جنوب اليونان، اليوم السبت، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار أو إصابات.

وقال معهد الديناميكا الجيولوجية اليوناني إن الزلزال وقع على عمق 58 كيلومترًا تقريبًا في ”الساعة 05:16 بتوقيت غرينتش“ في البحر بين بيلوبونيز، وجزيرة كريت، على ما أفادت ”روتيرز“.

من جانبها، قالت وسائل إعلام يونانية إن السكان من أثينا إلى كريت شعروا بالزلزال.

وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ضرب زلزال بقوة 6,3 درجة، قبالة جزيرة كريت جنوب اليونان، بحسب مرصد أثينا للنشاط الزلزالي، دون أن يسفر عن وقوع إصابات، وفقًا لتقارير إعلامية أولية.

وذكر مرصد أثينا في بيان آنذاك نقلته ”فرانس برس“، أن مركز الزلزال ”حدد في البحر على بعد 405 كيلومترات جنوب شرق أثينا، وقد ضرب عند الساعة 09:24 بتوقيت غرينتش“.

وأتى الزلزال بعد أسبوعين، على زلزال آخر بقوة 5:8 درجة ضرب جزيرة كريت، وخلّف قتيلًا و 10 جرحى.

وتسبب الزلزال الذي وقع، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، بأضرار في بلدة أركالوخوري الزراعية على وجه الخصوص.

وقال يانيس ليوتاراكيس، مسؤول الدفاع المدني في مدينة هيراكلون، للتلفزيون اليوناني العام: ”سجلنا حتى الآن وقوع أضرار في أبنية قديمة فيما خرج الناس إلى الشوارع“.

وتقع اليونان على فوالق جيولوجية عدة، وغالبًا ما تشهد هزات أرضية، ففي الـ30 من أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وقع زلزال في بحر إيجة، بلغت قوته 7 درجات بين جزيرتي ساموس اليونانية ومدينة إزمير التركية؛ ما أسفر عن مصرع شخصين في ساموس و114 في تركيا.

وزلزال أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وقع في ولاية إزمير على ساحل بحر إيجة، وكان مركزه على بُعد نحو 14 كيلومترًا، شمال شرق جزيرة ساموس.

وتضررت عدة مبان في جزيرة ساموس اليونانية، كما تم الإبلاغ عن انهيار العديد من المباني في مناطق مختلفة في محافطة إزمير في تركيا.

وتسبب الزلزال في حدوث تسونامي جزئي وصل إلى سواحل إزمير التركية، وساموس اليونانية.

وقالت وسائل إعلام تركية حينذاك، إن السكان شعروا بالزلزال في ساحل تركيا على بحر إيجه، وفي منطقة مرمرة التي تقع في شمال غرب البلاد.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال عدد من الأشخاص من تحت الأنقاض، كانوا ما زالوا على قيد الحياة، رغم مرور ساعات عديدة على وقوع الزلزال.

ومعروف أن تركيا تقع في واحدة من أكثر المناطق عرضة للزلازل في العالم، والعام 1999، ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة مناطق شمال غرب تركيا، موديًا بحياة أكثر من 17 ألف شخص، بينهم 1000 في إسطنبول.

وفي 2011، ضرب زلزال محافظة فان جنوب/ شرق؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 600 شخص.