الإعصار "راي" يخلف أكثر من 20 قتيلًا في الفلبين

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

لقي أكثر من 20 شخصًا مصرعهم في أقوى إعصار يضرب الفلبين هذا العام، بحسب حصيلة جديدة نشرتها السلطات، يوم السبت.

وحذرت السلطات من أن الكارثة خلّفت ”أضرارًا جسيمة“ في المناطق الأشد تضررًا وسط الأرخبيل وجنوبه.

واضطر أكثر من 300 ألف شخص إلى ترك منازلهم، والمنتجعات السياحية، منذ الخميس، بسبب الإعصار ”راي“ الذي أدى إلى انقطاعات في التيار الكهربائي والاتصالات في العديد من المناطق بعدما دمّر أبراج اتصالات، وأسقط أعمدة كهرباء، واقتلع أشجارًا، وهدم مساكن.

وحين ضرب ”راي“ جزيرة سيارغاو السياحية الشهيرة، يوم الخميس، كان إعصارًا فائقًا إذ بلغت سرعة الرياح المصاحبة له 195 كيلومترًا في الساعة.

وتراجعت سرعة هذه الرياح إلى 150 كيلومترًا في الساعة مع تقدّم الإعصار في الأرخبيل حيث خلّف أضرارًا جسيمة.

وقال المتحدث باسم وكالة الكوارث الوطنية مارك تيمبال إن ”أكثر من 18 ألف عسكري وشرطي، وعنصر من خفر السواحل، وفرق الإطفاء، سينضمون إلى جهود البحث والإنقاذ“ في المناطق الأكثر تضررًا.

وأضاف أن ”الأضرار جسيمة“ في سوريغاو، وسيارغاو، المنطقتين اللتين ضربهما الإعصار بأقصى قوته.

وصباح يوم السبت، كانت الاتصالات لا تزال مقطوعة في جزيرة سيارغاو، ومدينة سوريغاو القريبة منها، والواقعة في أقصى الطرف الشمالي من جزيرة مينداناو الجنوبية.

ونشر خفر السواحل الفلبينيين صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر حجم الدمار الذي لحق بأنحاء واسعة من سوريغاو، حيث دمّر الإعصار أسقف الكثير من منازلها، وهشّم عددًا كبيرًا من مساكنها، واقتلع أشجارًا من جذورها.

وأظهرت لقطات جوية مساحات من حقول الأرز وقد غمرتها المياه.

وقال نيلو ديميري، نائب حاكم جزيرة ديناجات لمحطة ”إيه بي إس-سي بي إن“ التلفزيونية إن الإعصار ألحق دمارًا واسعًا بالجزيرة الواقعة بالقرب من سيارغاو، وخلّف فيها 6 قتلى على الأقل.

ونقلت المحطة التلفزيونية نفسها عن إرنستو ماتوغاس رئيس بلدية سوريغاو قوله إن الإعصار خلّف 3 قتلى، وعشرات الجرحى في المدينة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لضحايا الإعصار إلى 21 قتيلًا، على الأقل، و 7 مفقودين، وعشرات الجرحى.

وأضاف ديميري أن ”أوديت كانت قوية للغاية“، مستخدمًا الاسم المحلي للإعصار.

وأوضح أن السكان ”يحاولون إصلاح منازلهم لأنه حتى مراكز الإيواء التابعة لنا دمرها الإعصار، ولا يمكنهم إيجاد ملاذ في أي مكان آخر… كل شيء دُمّر“.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية، اليوم السبت، إن ”الإعصار راي اجتاح جزيرة بالاوان، وأكمل سيره فوق بحر الصين الجنوبي متجهًا نحو فيتنام“.