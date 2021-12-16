تفاقم أزمة المياه يدفع الفلاحين إلى هجرة جنوب العراق

نزح عشرات الفلاحين من مناطق جنوبي العراق، إلى المدن ومواقع أخرى، بسبب تفاقم أزمة المياه التي تضرب البلاد.

وتراجعت كميات المياه المتدفقة من نهري دجلة والفرات، والمئات من فروعها القادمة من تركيا وإيران، خلال الأشهر الماضية، وهو ما تسبب بتفاقم الأزمة، وهدد احتياجات مياه الشرب.

وقطعت إيران طوال الأشهر الماضية معظم مياه الأنهار المتدفقة من أراضيها نحو العراق، على الرغم من أن قرابة 40 نهرا متدفقا من إيران نحو العراق، هي أنهار دولية عابرة للحدود، وثمة اتفاقيات دولية تنظم حقوق الدول المشتركة في تلك الأنهار.

ونتيجة لذلك، اضطر العراق إلى تقليص المساحات الزراعية للموسم الشتوي المقبل إلى النصف، من خلال تحديد تلك المساحات بطريقة الإرواء السطحي، والبالغة مليونين وخمسمئة ألف دونم، والتي تمثل 50% من المساحة المزروعة في العام الماضي.

محافظة كاملة خارج الخطة الزراعية

واستبعد العراق محافظة ديالى، بشكل تام من الخطة الزراعية، بسبب انخفاض مناسيب بحيرة حمرين، التي تتزود بالمياه من الروافد القادمة من إيران، وهي تمثل 12%.

وتضمنت الخطة الحالية منع الزراعة داخل حدود الأهوار، والمهارب الفيضانية، في محافظات البصرة، وواسط، وذي قار، وديالى، وميسان، مع ضرورة التزام المزارعين والفلاحين بالمساحات الإروائية المقرة بالخطة الزراعية.

وترك عشرات الفلاحين مزارعهم في محافظات ميسان، وواسط، والمثنى، بسبب تلك الأزمة، واتجهوا إلى أعمال وحرف أخرى، فيما هاجر بعضهم إلى المدن بحثًا عن العمل والتوظيف.

وقال عضو الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، سعيد الشمري إن ”لجوء الفلاحين إلى المناطق الأخرى، وترك مزارعهم وقراهم، جاء على خلفية تفاقم تلك الأزمة، وتسببها بتوقف تدفق المياه بشكل كامل، إلى آلاف الدونمات الزراعية، حيث يعتاش عليها الفلاحون، عبر بيع المحاصيل إلى الحكومة العراقية، وتسويقها سنويًّا“.

وأضاف الشمري في تعليق لـ“إرم نيوز“ أن ”الزراعة توقفت بشكل تام، في الكثير من المدن، خاصة الجنوبية، وهو ما انعكس سريعًا على الثروة الحيوانية، وتجارة اللحوم الحمراء، حتى بعض العاملين في مجال الأسماك والأحواض تضرروا كثيرًا، وبدأ هذا المجال بالتعرض لخسائر جسيمة“.

وطالب، الحكومة العراقية بـ“تدخل عاجل، وحسم ملفات المياه مع إيران وتركيا، وتقاسم الضرر الناتج عن تلك الأزمة، إذ لا يمكن تحميلها للعراق وحده“.

وتشهد الأسواق العراقية على وقع استفحال مؤشرات شح المياه، وتراجع إنتاج المحاصيل الزراعية الإستراتيجية، تذبذبًا وارتفاعًا في أسعار الطحين، في ظل تصاعد القلق من نقص هذه المادة الحيوية.

إيران رفضت تقاسم الضرر

بدوره، أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، أن وزارته تحاول إنقاذ الأوضاع عبر حفر الآبار.

وقال الحمداني في تصريح تلفزيوني يوم الأربعاء ”أنقذنا ديالى عبر حفر الآبار، ولدينا في عموم العراق حاليًّا نحو 10 آلاف بئر، لكن تركيزنا في الآبار على الاستخدام المنزلي وسقي المواشي، من أجل محاولة إبقاء الناس في مناطقهم ومنعهم من النزوح، لكن ليس بإمكاننا حفر الآبار بشكل عشوائي، لأننا نستهدف وقف الاستنزاف، ولا بدّ من مسافات معينة بين بئر وأخرى“.

وأضاف المسؤول العراقي، أن ”تركيا وسوريا تقاسمتا الضرر مع العراق، بشأن شح المياه، إلا أن إيران لم تستجب لدعواتنا في احترام الحصص المائية، وقطعت المياه عن العراق بشكل كامل، بينما تركيا استجابت، وهو ما هدد الزراعة بالتوقف بشكل كامل في محافظة ديالى المحاذية لإيران“.

ولم يصدر عن إيران تعليق أو بيان بخصوص تلك الأزمة، على الرغم من الحديث عن إعداد ملف رفع دعوى رسمية ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية.

ويعتمد العراق على نهري دجلة والفرات في الحصول على كل مياهه تقريبًا، لكن إيران تقوم ببناء سدود لإعادة تحويل بعض تلك المياه؛ ما يسبب القلق ويحدِث نقصًا كبيرًا في المياه في العراق.