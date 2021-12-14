زلزال قوي يضرب إندونيسيا ومخاوف تسونامي تدفع السكان للشوارع

قالت إدارة الأرصاد الجوية في إندونيسيا إن زلزالا قويا شدته 7.4 درجة ضرب شرق البلاد اليوم الثلاثاء، ما دفع السلطات لإطلاق تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي)، لكن لم ترد أنباء بعد عن وقوع ضحايا أو أضرار.

وقال أوجستينوس فلوريانوس، أحد سكان بلدة موميري بجزيرة فلوريس: ”هرع الجميع إلى الشارع“.

وتضررت موميري بشدة جراء زلزال شدته مماثلة عام 1992.

وصدرت تحذيرات من تسونامي لمناطق أرخبيل الملوك وشرق نوسا تينجارا وغربها وجنوب شرق سولاويسي وجنوبها، بعد أن وقع الزلزال على بعد 112 كيلومترا شمال غرب لارانتوكا، في الجزء الشرقي من فلوريس، على عمق 12 كيلومترا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لاحقا أن شدة الزلزال، الذي وقع الساعة 03:20 بتوقيت غرينتش، بلغت 7.3 درجة.

وأفادت إدارة الأرصاد الجوية الإندونيسية بأن هزة ارتدادية شدتها 5.6 درجة ضربت لارانتوكا بعد الزلزال الأول.

وقال أشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي إن السكان شعروا بالزلزال بقوة في ماكاسار بجنوب سولاويسي.

وأعلن مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادي ومقره الولايات المتحدة أنه بناء على معايير الزلزال الأولية، فقد تحدث أمواج تسونامي خطيرة عند السواحل الواقعة على بعد 1000 كيلومتر من مركز الزلزال.

وطالب محمد سادلي، المسؤول بوكالة الأرصاد الجوية في مترو تي.في، الناس بالابتعاد عن الشواطئ، مضيفا أنه سيتم رفع التحذير من تسونامي بعد ساعتين على الأقل من صدوره.

وتقع إندونيسيا على جانبي ”حلقة النار في المحيط الهادي“، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع تقع فوق العديد من الصفائح التكتونية.

ولقي ما لا يقل عن 48 مصرعهم وأصيب المئات عندما ثار بركان جبل سيميرو بجزيرة جاوة في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول.