إعصار يدمر مخزنا لأمازون في سانت لويس ويقتل 6 موظفين

تأكد مقتل ما لا يقل عن ستة من العاملين في شركة أمازون يوم السبت في مخزن بالقرب من سانت لويس بالولايات المتحدة مساء الجمعة عندما اجتاحت سلسلة من الأعاصير المنطقة مما أدى إلى انهيار سقف المخزن وسقوط جدار سمكه 11 بوصة وأطول من ملعب لكرة القدم فوق العمال.

وقالت السلطات إن ما زال مصير العديد من العمال غير معروف في الوقت الذي بحث فيه رجال الإنقاذ عن أي شخص ربما لا يزال محاصرا في .

وقال رئيس إدارة الإطفاء جيمس ويتفورد إن 45 من موظفي أمازون نجوا من الموت في منشأة إدواردزفيل بولاية إيلينوي. وتخلت السلطات عن أمل العثور على أحياء آخرين مع تحولها من جهود الإنقاذ إلى جهود الانتشال التي من المتوقع أن تستمر لأيام.

وقال آندي جاسي الرئيس التنفيذي لأمازون على تويتر إن الشركة ”في غاية الأسى لفقد“ أفراد من عامليها وستواصل العمل عن كثب مع السلطات المحلية في جهود الإنقاذ.

وفي الإطار ذاته، قال مسؤولون يوم السبت إن هناك مخاوف أن يكون ما لا يقل عن 100 شخص قد لقوا حتفهم في ولاية كنتاكي الأمريكية بعد اجتياح سلسلة أعاصير الغرب الأوسط وجنوب الولايات المتحدة وأدت إلى هدم منازل وتسوية مباني شركات بالأرض.

ودمرت الأعاصير القوية، التي يقول خبراء الأرصاد الجوية إنها غير معتادة في الأشهر الباردة، مصنعا للشموع واجتاحت دارا لرعاية المسنين في ولاية ميزوري وقتلت ما لا يقل عن عاملين اثنين في مخزن لشركة أمازون في ولاية إيلينوي.

وقال حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير إن مجموعة الأعاصير كانت الأكثر تدميرا في تاريخ الولاية. وقال إنه تم إنقاذ 40 عاملا في مصنع الشموع في مدينة مايفيلد ، الذي كان يضم حوالي 110 أشخاص عندما تحول إلى كومة من الأنقاض. وقال بشير إن العثور على أي شخص آخر على قيد الحياة تحت الأنقاض سيكون ”معجزة“.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت إن الأعاصير التي ضربت أجزاء من الولايات المتحدة هي على الارجح ”من أكبر موجات الأعاصير في تاريخنا“.

وأضاف في تعليقات تلفزيونية ”انها مأساة. ولا زلنا حتى الآن لا نعرف عدد الخسائر في الأرواح والنطاق الكامل للأضرار“، متعهدا بارسال مساعدات فدرالية الى الولايات التي تسببت العواصف فيها بأضرار.